Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Chtějí stavět, ale nemají kde. Jih Moravy má zatím nejméně parcel v Česku

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Málo parcel i peněz brzdí dostupnost bydlení na jižní Moravě. Vyplývá to z průzkumu společnosti CEEC Research, který mapoval situaci ve 109 městech a obcích v kraji. O jeho výsledcích v úterý diskutovali odborníci a politici na konferenci na Stavební fakultě Vysokého učení technického v Brně.
Chtějí stavět, ale nemají kde. Jih Moravy má zatím nejméně parcel v Česku

Chtějí stavět, ale nemají kde. Jih Moravy má zatím nejméně parcel v Česku

Zdroj: pixabay
Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD
Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD
Před školou plnou dětí šlápla na plyn. Policisté ženu zastavili s mobilem v ruce
Před školou plnou dětí šlápla na plyn. Policisté ženu zastavili s mobilem v ruce

Před školou ve Vyškově ve čtvrtek projížděla řidička, která si zrovna s bezpečnou jízdou příliš hlavu...

Situace jako z devadesátek. Na Brněnsku někdo zfalšoval podpisy kandidátek
Situace jako z devadesátek. Na Brněnsku někdo zfalšoval podpisy kandidátek

Uskupení Lepší Židlochovice, které poprvé usiluje o přízeň voličů, přišlo o čtyři z 15 kandidátů do...

Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedra
Brněnská zoo přišla v srpnu o tisíce návštěvníků. Mohla za to ukrutná vedra

Zoo Brno letos během prázdnin navštívilo téměř 108 tisíc lidí, meziročně zhruba o 1500 méně. Zatímco...

Babička z jihu Moravy sletěla do studny. Ven jí pomohli lezci i vrtulník
Babička z jihu Moravy sletěla do studny. Ven jí pomohli lezci i vrtulník

Seniorka v pondělí odpoledne spadla do studny v Moravských Knínicích. Na její záchraně se podíleli...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.