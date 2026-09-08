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Klub české hvězdy Šulce se obrátil na policii. Chuligáni Lyonu jsou životu nebezpeční

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Olympique Lyon po dvou brutálních útocích u svého stadionu přiznal, že bez pomoci státu a policie násilí nezvládne. Dva podezřelí míří před soud.
Klub české hvězdy Šulce se obrátil na policii. Chuligáni Lyonu jsou životu nebezpeční

Klub české hvězdy Šulce se obrátil na policii. Chuligáni Lyonu jsou životu nebezpeční

Zdroj: Olympique Lyonnais
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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