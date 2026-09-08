Klub české hvězdy Šulce se obrátil na policii. Chuligáni Lyonu jsou životu nebezpeční

Sobota 29. srpna 2026, Groupama Stadium v Décines-Charpieu, druhé kolo Ligue 1. Lyon hostí Le Havre a Pavel Šulc je součástí kádru, který se chystá na sezonu s ambicemi Ligy mistrů. Jenže ještě než rozhodčí odpíská konec, odehraje se v okolí stadionu něco, co generální ředitel klubu Michael Gerlinger později popíše slovy: „Takovou míru násilí jsme nikdy nezažili.“ Během jediného večera zaznamenala policie dvě oddělené násilné sekvence, jednu před zápasem, druhou po něm. Obě s maskovanými útočníky, obě se zraněními, která lékaři vyčíslili na desítky dnů léčení. A obě mimo perimetr, kam sahá pravomoc klubové ochranky.
Dva útoky, jeden večer
Před výkopem napadla skupina maskovaných mužů sedmnáctiletého fanouška. Kopy do hlavy, údery obušky. Mladík skončil se zlomeninami v obličeji a lékařskou zprávou na třicet dnů pracovní neschopnosti. Podle prvních zjištění Le Monde šlo o předem domluvený střet dvou rivalních fanouškovských skupin, tedy ne o spontánní potyčku, ale o organizovanou akci.
Po zápase přišla druhá vlna. Pár vracející se ze stadionu čelil rasistickým urážkám a fyzickému napadení. Žena utrpěla zlomeninu zápěstí, její partner skončil s modřinami po celém těle. Bezpečnostní náměstek v Décines později mluvil o „neúspěšném pokusu o vraždu“, to je jeho hodnocení, nikoli právní kvalifikace, ale ilustruje atmosféru, která po incidentech zavládla.
Klub přiznává bezmoc
Olympique Lyon reagoval nejprve komuniké, v němž útoky odsoudil a oznámil interní šetření. Klíčový zlom ale přišel 7. září, kdy Gerlinger v rozhovoru pro Le Parisien řekl otevřeně: „Potřebujeme pomoc státu. Potřebujeme pomoc policie.“ Klub podle něj může kontrolovat vstupenky, nasadit kamery, zakázat vstup konkrétním osobám. Ale skupiny s kapucemi a zbraněmi, které operují na veřejných prostranstvích kolem stadionu? To je mimo jeho dosah.
Policie zareagovala rychle. Díky kamerovému systému v okolí Groupama Stadium zadržela 4. září tři muže. Jeden byl propuštěn bez stíhání, dva stanuli před obviněním z násilí ve skupině. Soud je nařízený na 18. února 2027. Podle obecných sazeb francouzského trestního zákoníku jim při zranění s pracovní neschopností nad osm dnů hrozí až pět let vězení a pokuta 75 000 eur, tedy zhruba 1,8 milionu korun. Pro další domácí zápas proti Auxerre nasadila prefektura posílenou policejní jednotku CRS 83.
Válka uvnitř vlastních tribun
Nejsilnější rovina celého příběhu ale není jen brutalita jednoho večera. Je to kontext, který ji vysvětluje. V Lyonu totiž neprobíhá klasický střet domácích a hostujících fanoušků. Jde o vnitřní boj o podobu tribun.
Na jedné straně stojí historické skupiny jako Bad Gones a Lyon 1950, kolem nichž dlouhodobě přežívají menšinové identitární a krajně pravicové proudy. Na druhé straně je Atypik Lyonnais, dříve známý jako Six-Neuf Pirates, relativně nový fanouškovský spolek, který se podle Le Monde profiluje jako antirasistický, inkluzivní a otevřený všem. Sám se na svém veřejném profilu popisuje hesly jako „sociální pestrost“ a „společné soužití“.
Už na podzim 2024 vyvolal vznik této skupiny útoky a napětí. Vyšetřovací verze srpnových incidentů pracuje s hypotézou, že jedna strana střetu měla vazby právě na Atypik. Přesná identita útočníků z druhého tábora zatím nebyla pravomocně potvrzena, ale samotný fakt, že se Lyon potýká s rasově motivovaným násilím mezi vlastními fanoušky, je v kontextu moderního evropského fotbalu mimořádně alarmující.
Opakující se vzorec, ne výjimka
Kdo by si myslel, že jde o izolovaný incident, toho vyvedou z omylu státní dokumenty. Ministerské opatření z 27. srpna 2025, vydané před zápasem OL–Marseille a dostupné na Légifrance, obsahuje dlouhý výčet násilných epizod spojených s fanoušky Lyonu za předchozí roky: rvačky, pyrotechnika, útoky na pořadatele a policii, střety mezi domácími skupinami, problémy v evropských pohárech. Lyon není klub, kterému se jednou přihodila nepříjemnost. Je to klub, který generuje bezpečnostní rizika systematicky, doma, venku i na mezinárodní scéně.
Co to znamená pro Šulce
Pavel Šulc, který do Lyonu přišel v létě 2025 na smlouvu do roku 2029, nebyl terčem žádného z útoků. Ve veřejně dostupných zdrojích neexistuje indicie, že by násilí směřovalo na hráče nebo realizační tým. Šulcovo veřejné vyjádření k incidentům se nám nepodařilo dohledat.
Přesto je prostředí, ve kterém český záložník působí, pod bezpečnostním stínem. Klub sám přiznal, že situaci mimo stadion nezvládá bez státu. Pokud by se útoky opakovaly, může to zhoršovat komfort zahraničních hráčů i obraz Lyonu na přestupovém trhu. Pro běžné návštěvníky Groupama Stadium to už teď znamená přísnější kontroly, delší fronty a větší policejní přítomnost v okolí arény.
Lyon má za sebou odsouzení, interní šetření, spolupráci s vyšetřovateli a příslib stadionových zákazů. Má ale před sebou soud v únoru 2027, nevyřešený vnitřní konflikt na tribunách a otázku, jestli stát dokáže udělat to, co klub sám evidentně nedokáže.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl