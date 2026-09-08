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Kilometr a půl pod zemí detektor zachytil jediný podivný náraz. Fyzikové zatím nevědí, co do xenonu udeřilo

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Kilometr a půl pod povrchem Jižní Dakoty stojí zařízení naplněné tunami kapalného xenonu a čeká na něco, co možná nikdy nepřijde. LUX-ZEPLIN, jeden z nejcitlivějších detektorů temné hmoty na světě, má zachytit nesmírně vzácný okamžik, kdy částice temné hmoty narazí do jádra běžného atomu.
Kilometr a půl pod zemí detektor zachytil jediný podivný náraz. Fyzikové zatím nevědí, co do xenonu udeřilo

Kilometr a půl pod zemí detektor zachytil jediný podivný náraz. Fyzikové zatím nevědí, co do xenonu udeřilo

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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