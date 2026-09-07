Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Komentář šéfredaktora: Ferrari padlo v Chrámu rychlosti, tifosi oslavují nového krále!

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Ferrari samo na sebe upletlo bič v podobě nového motoru, který měl být pro stáj spásou a cestou zpět do boje o titul. Bohužel pro italský tým se v Monze nic takového nestalo. Naopak. Byla z toho katastrofa.
VC Itálie_2026_antonelli

VC Itálie_2026_antonelli

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Leclerc by měl dostat promluvu do duše od nejvyšších: Je to kolega
Leclerc by měl dostat promluvu do duše od nejvyšších: Je to kolega
Zahodil skvělou a obrovskou šanci: Colapinto neudržel slzy
Zahodil skvělou a obrovskou šanci: Colapinto neudržel slzy

Sobotní euforii vystřídaly nedělní slzy, a to doslova. Franco Colapinto se během včerejších rozhovorů...

McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali
McLaren bude řešit, jak k sobě Piastri s Norrisem přistupovali

Vynořily se vzpomínky na minulou sezónu a těsné souboje mezi Landem Norrisem a Oscarem Piastrim. Andrea...

F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět
F1 Velká cena Španělska 2026: Program, novinky a vše, co potřebujete vědět

Formule 1 v rámci čtrnáctého podniku sezóny 2026 zavítá na zbrusu nový okruh Madring, který leží (jak jméno...

Russell před Antonellim smekl klobouk: Zaslouží si být lídrem
Russell před Antonellim smekl klobouk: Zaslouží si být lídrem

Andrea Kimi Antonelli naprosto ovládl svou domácí Velkou cenu a vysloveně ponížil George Russella, kterého...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.