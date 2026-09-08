Lakatoš po vyhazovu z Boleslavi dlouho bez práce nezůstal. Ozval se mu starý spoluhráč a zlákal ho do Trenčína

Ještě 31. července 2026 Lakatoš na klubovém webu Bruslařů mluvil o třetí sezoně v Boleslavi a o tom, jak důležité je vybudovat partu. O necelý měsíc později, 24. srpna, klub spolupráci oficiálně ukončil. Sportovní ředitel Petr Vlasák zmínil „sportovní důvody“ a nesoulad mezi očekáváním vedení a hráčovým „každodenním fungováním v rámci týmu“. Žádný konkrétní incident nepojmenoval. Lakatoš zůstal bez angažmá a čekal, kdo se ozve.
Dvě verze jednoho konce
Verze Boleslavi a verze hráče se potkávají jen v jednom bodě: spolupráce skončila. Ve všem ostatním se rozcházejí.
BK Mladá Boleslav ve svém prohlášení zdůraznila, že rozhodnutí padlo po shodě napříč vedením i realizačním týmem. Vlasák mluvil o výkonu i o fungování v každodenním režimu, ale dál nezašel. Dva dny po Lakatošově konci klub oznámil příchod kanadského útočníka Stevena Jandrice, oficiálně tyto kroky nespojil, časová souslednost ale mluví sama.
Lakatoš v rozhovoru pro Sport.cz reagoval smířlivě, ale s jasným podtónem: na klub prý neřekne nic špatného, byl však překvapený a zaskočený. Tvrdí, že se v Boleslavi nehádal s trenéry, hráči ani majitelem. Sám sebe popisuje jako hlasitého a emotivního, ale odmítá, že by šlo o toxické chování. „Mám čisté svědomí ohledně letní přípravy,“ řekl.
Zajímavý detail nabízí reportáž iROZHLASu z 28. července 2026: trenér Petr Haken tehdy uvedl, že tým vstoupil na led kompletní, včetně hráčů s individuálním režimem. To oslabuje jednoduché čtení, že Lakatoš byl „už tehdy mimo“. Jenže mezi kompletním nástupem na led a spokojeností s každodenním fungováním je propast, kterou veřejně nikdo nepřeklenul.
Třináct dní v prázdnu
Období od 24. srpna do 6. září 2026 strávil Lakatoš v režimu, který zná každý hokejista bez smlouvy: posilovna, kardio, placené ledy, telefon v ruce. Denně prý komunikoval s agenty, mluvil o „indiciích“, ale žádná konkrétní česká nabídka se veřejně neobjevila.
Proč? Proti Lakatošovi hrály tři věci najednou:
- Načasování. Konec přišel těsně před sezonou, kdy většina extraligových kádrů už byla uzavřená.
- Reputační zátěž. Šlo o druhý předčasný rozchod s extraligovým klubem. V roce 2024 Roman Šimíček ve Vítkovicích veřejně mluvil o výhradách k Lakatošově tréninkové morálce a odmítnutí vlastního režimu. Jiný klub, jiný případ, ale hokejový trh má paměť.
- Statistiky, které neoslní. Poslední sezona v Boleslavi: 34 zápasů, 19 bodů. Solidní, ne elitní. Na hráče s pověstí problémového fungování to nestačí k tomu, aby se kluby předbíhaly.
V komentářovém podcastu Zimák se k případu vyjádřili dva bývalí extraligoví hráči. Zbyněk Irgl připustil, že si Lakatoš může prostor ještě vybojovat. Radek Duda byl výrazně skeptičtější a problém viděl v pracovní morálce. Rozštěpení, které kopíruje celou českou hokejovou debatu kolem tohoto jména.
Trenčín: značka v přestavbě
Telefon, který Lakatošovi zazvonil, držel Branko Radivojevič. Bývalý slovenský reprezentant, který s Lakatošem dva roky hrál v Liberci, se v květnu 2026 stal sportovním ředitelem Dukly Trenčín. Osobní vztah otevřel dveře, které by jinak zůstaly zavřené.
Dukla Trenčín je historicky velké jméno slovenského hokeje: jeden titul mistra Československa, čtyři tituly mistra Slovenska. Jenže aktuální realita vypadá jinak. Sezona 2025/26 skončila bojem o udržení v baráži a klub sám oznámil „novou etapu“ s kompletní restrukturalizací. Lakatoš po příchodu mluvil o pocitu, že se „buduje něco nového“, a slíbil splatit důvěru výkony.
Pro českého útočníka s 307 body v 493 extraligových zápasech a zkušeností ze seniorské reprezentace je slovenská nejvyšší soutěž objektivně nižší patro. Česká Tipsport extraliga byla v sezoně 2025/26 čtvrtou nejnavštěvovanější ligou v Evropě s průměrem 5 740 diváků. Trenčín po barážové sezoně a v přestavbě takovou vitrínu nenabídne.
Smlouva jako odrazový můstek
Kontrakt podepsaný 6. září 2026 platí do konce sezony 2026/27 a obsahuje klauzuli, která Lakatošovi v určitém časovém okně umožňuje odejít při nabídce z „top evropských lig“. Přesný seznam soutěží klub nezveřejnil, ale v českém hokejovém kontextu se pod tímto pojmem běžně rozumí švédská SHL, finská Liiga, švýcarská National League, německá DEL, a případně i návrat do české extraligy.
Samotná existence klauzule prozrazuje, jak obě strany na angažmá nahlížejí. Trenčín získává okamžitou posilu ofenzivy pro přestavbu, ale nepočítá s tím, že Lakatoše udrží za každou cenu. Lakatoš dostává ledovou plochu, zápasovou praxi a výkladní skříň. Pokud v Trenčíně boduje a funguje bez třenic, může si za půl roku říct o silnější adresu. Pokud ne, bude mu devětadvacet a třetí předčasný rozchod s klubem v řadě.
Podle nás je tohle jádro celého příběhu. Lakatošův talent nikdy nebyl otázkou, 307 bodů v extralize nemá každý. Otázkou vždycky bylo, jestli dokáže být hráčem, kterému klub důvěřuje nejen na ledě, ale i mimo něj. Trenčín mu dává prostor to dokázat. Tentokrát pod dohledem člověka, který ho zná osobně a který za něj ručí vlastním jménem v nové funkci.
Restart má datum, adresu i výstupní dveře. Klíč drží Lakatoš sám.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Vojtěch Zelenka