Antonelliho čeká start ze zadních pozic. Přijde na řadu i Russell?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Antonelliho čeká propad na roštu. Mercedes může v Monze překvapit i u Russella.
Ferrari postupně zavádí další a další vylepšení svého monopostu SF-26. Tým si díky tomu drží druhé místo v...
Kimiho Antonelliho čeká na domácí půdě v Monze velká výzva. Kvůli nasazení nové pohonné jednotky odstartuje...
Slova o směšném oblečení Lewise Hamiltona vyvolala v paddocku pořádný rozruch. Bývalý šéf týmů formule 1...
Sebastian Vettel se po letech vrátí za volant Ferrari, aby si v Monze připomněl odkaz svého přítele a...
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