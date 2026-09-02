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Antonelliho čeká start ze zadních pozic. Přijde na řadu i Russell?

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Dennívýzva
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Andrea Kimi Antonelli odstartuje Velkou cenu Itálie s penalizací kvůli kompletní výměně motoru, kterou Mercedes plánuje využít právě na jeho domácím závodě. Týmový kolega George Russell navíc rovněž čelí hrozbě trestu, a tak se nabízí otázka, zda by Stříbrné šípy neměly nové pohonné jednotky nasadit v Monze hned do obou vozů.
Antonelliho čeká propad na roštu. Mercedes může v Monze překvapit i u Russella.

Antonelliho čeká propad na roštu. Mercedes může v Monze překvapit i u Russella.

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