V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?
Tifosi na Monze zažili úvod jako z noční můry. Charles Leclerc prožil podobnou havárii jako přesně před...
Charles Leclerc musí po těžké nehodě během Velké ceny Itálie absolvovat další zdravotní vyšetření. Přestože...
Andrea Kimi Antonelli se po startu z 19. místa postaral v Monze o senzační vítězství a jako první Ital od...
VC Itálie poprvé od roku 1966 vyhrál Ital. Andrea Kimi Antonelli předvedl skvělou stíhací jízdu a zvítězil...
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