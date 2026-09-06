Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kořením Velké ceny Itálie byly jednoznačně souboje mezi Georgem Russellem a Andreou Kimim Antonellim, z nichž nakonec vyšel vítězně mladý Ital a navýšil svůj náskok v čele šampionátu.
V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?

V Mercedesu je to jasné: Jak určují, kdo má přednost?

Zdroj:
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
Víkend F2 v Itálii: Dürksenův perfektní víkend, Tsolov stále lídrem
Víkend F2 v Itálii: Dürksenův perfektní víkend, Tsolov stále lídrem
Kdo pořád dokola šíří, že jsou mezi námi konflikty?
Kdo pořád dokola šíří, že jsou mezi námi konflikty?

Tifosi na Monze zažili úvod jako z noční můry. Charles Leclerc prožil podobnou havárii jako přesně před...

Leclerc musí po nehodě v Monze absolvovat zdravotní vyšetření
Leclerc musí po nehodě v Monze absolvovat zdravotní vyšetření

Charles Leclerc musí po těžké nehodě během Velké ceny Itálie absolvovat další zdravotní vyšetření. Přestože...

Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie
Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie

Andrea Kimi Antonelli se po startu z 19. místa postaral v Monze o senzační vítězství a jako první Ital od...

Velká cena Itálie: Antonelli vítězí doma a napravuje náladu tifosi!
Velká cena Itálie: Antonelli vítězí doma a napravuje náladu tifosi!

VC Itálie poprvé od roku 1966 vyhrál Ital. Andrea Kimi Antonelli předvedl skvělou stíhací jízdu a zvítězil...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.