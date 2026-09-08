Vémolu nachytali v ulicích Bratislavy s další ženou. Je to jedna z nejbližších kamarádek Lely Ceterové

Začátkem září se na Facebooku objevily snímky, které českému bulváru dodaly další palivo do ohně kolem rozpadajícího se manželství Karlose Vémoly a Lely Ceterové. Na fotkách z Bratislavy kráčí Vémola ulicemi slovenské metropole v doprovodu ženy, kterou server eXtra.cz identifikoval jako Luanu Mazreku, přezdívanou Lola. Nejde o neznámou blondýnu z nočního klubu. Jde o ženu, která stála Lele Ceterové po boku v den svatby jako svědkyně a která patřila do jejího nejužšího kruhu.
Kdo je Lola a proč její jméno rezonuje
Luana Mazreku, profesně působící v Bratislavě, figuruje ve veřejném slovenském obchodním rejstříku jako osoba spojená s firmou MAZREKU LEGAL. V mediálním příběhu kolem Vémolovy rodiny ale hraje jinou roli: eXtra ji popisuje jako jednu z nejlepších kamarádek Lely a svědkyni na svatbě v roce 2022. Právě tato blízkost dělá z bratislavských fotek něco jiného než předchozí aféru s Monikou Naomi.
U Moniky B., jak ji Lela sama v červenci pojmenovala, byl veřejný obraz jednoznačnější. Lela 16. července na iDNES.cz popsala, že o Monice věděla už od narození syna a že právě tento vztah byl definitivní tečkou za manželstvím. Na konci srpna se Vémola s Monikou objevil ruku v ruce. U Loly nic takového doložené není. Žádné držení za ruce, žádné intimní fotografie, žádný potvrzený společný hotel. Na procházce s nimi navíc byla ještě další žena z Lelina okruhu, Vanesa.
Přesto, a právě proto, je symbolický náboj silnější. Nevěra s cizí ženou je jedna věc. Společné procházení se s někým, komu vaše manželka důvěřovala nejvíc, je věc druhá.
Proč Bratislava: trénink, ne útěk
Vémola nebyl v Bratislavě na romantickém výletě. Trenér Ilja Škondrič, hlavní kouč OFA gymu na Ivanské cestě, řekl Sport.cz, jak to celé vzniklo: Vémola si v Praze zatrénoval se Štefanem Vojčákem, líbilo se mu to a přijel na několikadenní kemp do OFA. Cíl přípravy je jasný: comebackový zápas s Frédéricem Vosgrönem na turnaji OKTAGON 94 26. září 2026 v Deutsche Bank Parku ve Frankfurtu.
Jenže i sportovní logistika má v Vémolově případě háček. Od 19. ledna 2026, kdy ho státní zástupkyně propustila z vazby na kauci, má zákaz vycestovat do zahraničí a podléhá dohledu probačního úředníka. Jak ale uvedl jeho obhájce Vlastimil Rampula, z pracovních důvodů státní zástupkyně výjezdy povoluje; Vémola prý takto vycestoval už dvakrát až třikrát. Každá zahraniční cesta, ať tréninkový kemp v Bratislavě, nebo samotný zápas ve Frankfurtu, vyžaduje individuální schválení. Nic automatického na tom není.
Lela mlčí, ale její předchozí slova mluví jasně
K bratislavským fotkám s Lolou se Lela Ceterová veřejně nevyjádřila. Ani Vémola situaci nekomentoval. Ticho ale neznamená prázdno; stačí se vrátit k tomu, co Lela řekla dřív.
V červenci žádala média, aby její jméno přestala spojovat s dalšími ženami po Vémolově boku. V květnovém rozhovoru pro iDNES mluvila o velké podpoře od žen a fanoušků. Vůči aféře s Monikou volila kontrolovaný tón a odstup, žádnou veřejnou hysterii. Dá se čekat, že u Loly bude strategie stejná, jenže emocionální zásah může být hlubší. Jedna věc je nevěra s cizí ženou. Druhá je pohled na fotky, kde váš stále ještě manžel kráčí po ulici s někým, koho jste považovala za nejbližší přítelkyni.
Co víme, co nevíme a co si domýšlíme
Fakta stojí takto:
- Vémola byl v Bratislavě prokazatelně kvůli tréninku v OFA gymu.
- Na fotkách z bratislavských ulic je zachycen po boku Luany Mazreku alias Loly a další ženy jménem Vanesa.
- Lola byla dříve popisována jako jedna z nejbližších kamarádek Lely a svědkyně na svatbě.
- Romantický vztah mezi Vémolou a Lolou veřejně doložený není.
- Ani Lela, ani Karlos situaci oficiálně nekomentovali.
Co nevíme: zda jsou Lela a Lola ještě v kontaktu, zda Lola věděla o Vémolových nevěrách v době, kdy stála Lele po boku, a zda šlo o náhodné setkání během tréninku, nebo o plánovaný večer. Záměrnou provokaci vůči Lele žádný zdroj nedokládá.
Příběh, který se píše sám
Celá rozvodová sága Vémola–Ceterová se od dubna posouvá po jasné trajektorii: od instagramových oznámení přes nevěry k penězům, majetku a dětem. Každá nová kapitola přidává vrstvu. Lola není důkaz dalšího románku. Je důkaz toho, že hranice mezi Vémolovou sportovní kariérou a osobním chaosem dávno neexistují, a že okruh lidí, kterým Lela důvěřovala, se ztenčuje rychleji než seznam jeho soupeřů v kleci.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta