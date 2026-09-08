Brubaker: Ve filmu hráli skuteční vězni, objevil se tu mladý Cage a Redford inkasoval miliony dolarů

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Brubaker: Ve filmu hráli skuteční vězni, objevil se tu mladý Cage a Redford inkasoval miliony dolarůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Kultovní vězeňské drama Brubaker s Robertem Redfordem nabídlo divákům komparz ze skutečných trestanců i pikantní detaily o mučení v amerických káznicích.
Brubaker
Zdroj: FOTO:20th Century Fox / distr. FTV Prima
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