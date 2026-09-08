Pavouci v domě chytají komáry, mouchy i mušky. Kdo je vyhání, zbavuje se nejlepší ochrany a pak sahá po drahých insekticidech

Pavouci si obvykle nacházejí cestu do našich příbytků skrze škvíry ve stěnách, okna, a dokonce i neviditelné prostory kolem odtoků dřezů nebo sprch.
Někdy se také jako černí pasažéři svezou na oblečení nebo potravinách. Ne vždy je však jejich přítomnost vítaná, jak připomíná i web Deník. Ovšem mohou vám i pomáhat. Kde je pavouk, tam je čisto
Ještě předtím, než se pustíte do boje proti nim, zvažte tohle – pavouk dokáže být i velmi užitečný. Chytá různé mušky, mouchy nebo třeba komáry. Pokud jim tedy doma poskytnete prostor, nebudete muset s trochou štěstí používat žádné insekticidy.
Vyrobte si sprej odpuzující pavouky
Jestliže je však přesto nesnesete, zasáhněte proti nim alespoň přírodně. Vyrobit elixír proti pavoukům je úkol jednoduchý a rychlý, jak už jsem se sama mnohokrát přesvědčila. Nevyžaduje totiž nic víc než vodu, ocet, saponát a tymiánový esenciální olej. Poté už stačí tuto směs smíchat se stejným množstvím vody a máte hotovo.
Zdroj fotografie: Pixabay Pokud vám z představy pavouků v domě naskakuje husí kůže, naučte se, jak je efektivně vyhnat, ale i proč je nechat doma.
Klíč k účinnému odstrašení pavouků poté spočívá především ve strategické aplikaci. Zaměřte se na místa, která pavouci navštěvují nejčastěji – jde zejména o
různé rohy, okenní parapety a odtokové systémy. Pro zvýšení ochrany můžete instalovat na okna sítě proti komárům, které jim zabrání ve vstupu již od samého počátku. Další bylinky proti pavoukům
Pavouci mají podle informací z webu
ModráStřecha také odpor k některým vůním. „Nejvíce nesnášejí tu od máty, eukalyptu, skořice, levandule, cedru a citronu. Já je stříkám na okna a rozhodně mi domů žádní osminožci nelezou ,“ radí pravidelná čtenářka Chalupářů-Zahrádkářů Katka N. z Bohumína, která nám v minulosti pomohla třeba i s plísní v květináčích. Zdroj fotografie: Pixabay Pavouci nebývají v domácnosti právě příjemnými společníky, ale s trochou pomoci od běžných přírodních prostředků je vyhostíte. Kočičí strážci také pomohou
Díky své vrozené zvědavosti a loveckým schopnostem mohou podle mých zkušeností i kočky výrazně snížit počet pavouků v místnostech. Pokud jste tedy vždycky chtěli nějakého domácího mazlíčka, možná není od věci si ho konečně pořídit. A Chalupáři-Zahrádkáři
nedají dopustit při odpuzování pavouků ani na kaštany.
Ty stačí nasbírat v lese (klidně použijete i ty loňské) a jednoduše je nasypte na všechny parapety. Nejenom, že tu budou vypadat opravdu dekorativně, ale jako bonus odradí tyhle osminožce od vstupu. Jejich textura ani vůně jim totiž právě nevyhovují.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři