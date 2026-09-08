Alonso mlčí o budoucnosti, konec kariéry zatím neoznámí

Fernando Alonso tento týden před svým domácím závodem, Velkou cenou Španělska, nevydá žádné prohlášení ohledně svého případného odchodu do důchodu.
45letý dvojnásobný mistr F1 zvažuje svou budoucnost, zda prodlouží svou kariéru do rekordní 24. sezóny v roce 2027, nebo zda s kariérou skončí na konci této nepříliš úspěšné sezóny s týmem Aston Martin.
Alonso má po 13 závodech na kontě pouhé tři body, což je jeho nejnižší zisk bodů po stejném počtu závodů od své debutové sezóny v roce 2001 s týmem Minardi, kdy nezískal žádný bod. V nedělní Velké ceně Itálie musel odstoupit kvůli poškození vozu po kolizi ve druhé zatáčce Lesmo.
Jezdci obvykle oznamují významné zprávy, jako je například blížící se ukončení kariéry, na své domácí Velké ceně. Alonso se tento víkend zúčastní své 23. Velké ceny Španělska na novém okruhu Madring v Madridu.
Když byl po Velké ceně Itálie dotázán, zda má na tento týden naplánováno nějaké oznámení, Alonso odpověděl stručně.
„Ne,“ řekl médiím.
Poté, s ohledem na nový okruh, Alonso vyjádřil názor, že by se pro tým mohly naskytnout určité příležitosti, jelikož se jedná o trať, kde nebude rozhodující výkon motoru.
„Co se týče budoucnosti, myslím, že z pohledu zbývajících závodů víme, že nás čekají víkendy, kdy se budeme trápit, a víkendy, které budou lepší,“ řekl.
„Možná ten příští bude jednou z takových příležitostí.“
Rozhodnutí Fernanda Alonsa o odstoupení
Alonsovy naděje přicházejí po náročném víkendu v Monze pro tým Aston Martin-Honda, kde byl patrný nedostatek výkonu motoru, přičemž oba vozy, Alonsův i Lance Strolla, skončily v kvalifikaci na posledních místech, co se týče rychlosti.
Alonso pak startoval z boxové uličky, protože vozy AMR26 měly potíže s výkonem, k čemuž se Alonso po kvalifikaci vyjádřil.
„Vjíždíme na trať a čteme nápis ‚Chrám rychlosti‘,“ řekl Alonso s narážkou na přezdívku Monzy jako nejrychlejšího okruhu F1.
„Už to není ‚Chrám rychlosti‘, víte. Myslím, že v Barceloně jsme dosáhli 350 km/h nebo 360 km/h, v Budapešti 355 km/h, a v Monze se pohybujeme kolem 312 km/h. Takže to už není ‚Chrám rychlosti‘.“