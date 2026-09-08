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Alonso mlčí o budoucnosti, konec kariéry zatím neoznámí

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Fernando Alonso potvrdil, že před domácí Velkou cenou Španělska neoznámí své rozhodnutí o budoucnosti. 45letý jezdec zvažuje, zda bude pokračovat ve F1 i v roce 2027, přestože Aston Martin letos výrazně zaostává.
Alonso mlčí o budoucnosti, konec kariéry zatím neoznámí

Alonso mlčí o budoucnosti, konec kariéry zatím neoznámí

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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