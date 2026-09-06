Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie

Andrea Kimi Antonelli (1.)
David Coulthard: „Kimi, moje italština není zrovna proslulá, ale grandissimo. To bylo neuvěřitelné. Dokázal sis vůbec představit, že se z 19. místa dostaneš až k vítězství a staneš se prvním Italem od doby ještě před mým narozením, který vyhraje tuto Velkou cenu?“
Andrea Kimi Antonelli: „Nečekal jsem to. Grazie a tutti per essere venuti, grazie per il supporto. Děkuji všem, kteří přišli, a děkuji za podporu. Je to neuvěřitelné, opravdu neuvěřitelné. Jsem strašně šťastný. Nikdy bych si nedokázal představit, že tu dnes budu stát, ale dokázali jsme to a mám obrovskou radost.“
David Coulthard: „V tomhle závodě se toho odehrálo tolik, že vám všem musím poděkovat za fantastickou podívanou. Rozhodovalo se až do posledních kol. Vypadalo to, že ses v první šikaně dostal na štěrk, trať se tam navíc trochu rozpadala, a pak ses musel znovu dotáhnout a ještě jednou předjet.“
Andrea Kimi Antonelli: „Ano, v tu chvíli to bylo docela děsivé, protože se asfalt rozpadal. Pořád jsem si ale myslel, že tu zatáčku zvládnu. Pak jsem trochu najel na štěrk a musel jsem pokračovat rovně. Říkal jsem si, že jsem možná svou šanci ztratil. Naštěstí jsme ale pořád měli dostatečné tempo a nakonec jsme to dokázali dotáhnout až do cíle.“
David Coulthard: „Podle barvy tvého obličeje i množství potu je vidět, jak tvrdě jsi za volantem pracoval. Napadlo tě někdy během závodu, že body jsou pořád body a že by to byl vzhledem k průběhu víkendu dobrý výsledek? Nebo jsi celou dobu myslel jen na vítězství ve své domácí Velké ceně?“
Andrea Kimi Antonelli: „Po druhém restartu jsem byl vpředu a věděl jsem, že mám šanci bojovat o vítězství. Takže ano, určitě jsem tomu věřil, především když jsem byl za Georgem. Bylo to ale opravdu těžké, protože bylo velmi náročné se odpoutat a všichni byli tak silní. Nakonec jsme zajeli do boxů, zatímco on zůstal na trati. V závěru se trochu trápil s pneumatikami, zatímco my jsme měli čerstvější sadu. Díky tomu jsem mohl zrychlit a nakonec se nám podařilo vyhrát.“
David Coulthard: „Slyšel jsi někdy o rapperovi LL Cool J?“
Andrea Kimi Antonelli: „Ne.“
David Coulthard: „Má skladbu, která se jmenuje Phenomenon. Ty prožíváš fenomenální sezónu. Je to tvoje sedmé vítězství ve formuli 1. Ještě jednou tedy – jaké jsou tvoje pocity poté, co jsi vyhrál Velkou cenu Itálie?“
Andrea Kimi Antonelli: „Splnil se mi sen. Je to neuvěřitelný den a bez svého týmu, rodiny a všech, kteří mě podporují, bych to nedokázal. Ještě nás čekají další závody, takže budeme dál tvrdě pracovat a soustředit se na svou práci. Dnes si to ale chceme užít.“
David Coulthard: „Moc děkuji. Užijte si pódium.“
George Russell (2.)
David Coulthard: „Georgi, vlastně ani nevím, co říct. V den, kdy ti nevyšly starty, ses vyvaroval problémů. Zdálo se, že děláš všechno potřebné k tomu, abys dovezl vítězství domů. Pak ses ale podíval do zrcátek, uviděl tohoto muže a musel s ním bojovat. Druhé místo určitě není výsledkem, který sis přál.“
George Russell: „Samozřejmě obrovská gratulace Kimimu. Je to z jeho strany neuvěřitelný výsledek. Když jsem se na začátku podíval na pořadí a viděl, že už je někde kolem pátého nebo čtvrtého místa, okamžitě mi bylo jasné, že bude bojovat vpředu. Takže mu opravdu moc gratuluji. Pro nás to dlouho vypadalo na velmi silný závod, ale ke konci jsem se začal trápit s pneumatikami. Prakticky celý závod jsme absolvovali na jedné sadě tvrdých pneumatik. Řekl bych tedy, že to bylo pozitivnější než období před Silverstonem, a přesně toho jsem potřeboval dosáhnout. Samozřejmě bych ale dnes mnohem raději skončil první.“
David Coulthard: „Zmínil jsi pneumatiky. Během virtuálního safety caru jsi nezajel do boxů, zatímco Kimi i Max ano. Probírali jste tuto možnost, nebo se všechno odehrálo tak pozdě, že jste vlastně neměli na výběr?“
George Russell: „Upřímně jsem si myslel, že oba zůstaneme na trati. Překvapilo mě, když jsem viděl, že zajíždí do boxů. Myslím, že nakonec to byl z obou stran určitý risk. V tu chvíli tým nemohl vědět, která strategie bude lepší. Rozdělit strategie obou vozů dávalo smysl, ale Kimi měl nakonec skvělé tempo. Takže tak to je.“
Max Verstappen (3.)
David Coulthard: „Gratuluji k druhému místu. A Maxi, viděli jsme několik skvělých soubojů. Zdálo se, že sis oblíbil vnější stopu při nájezdu do druhé šikany, která ti několikrát dobře posloužila. V rádiu jsme tě také slyšeli mluvit o opakujících se problémech se zadní částí vozu. Vzhledem ke všemu, co se dnes dělo, ale musíš být se třetím místem spokojený.“
Max Verstappen: „Ano, bylo tam několik dobrých soubojů. Několikrát jsem to musel zkusit po vnější straně, protože jsme se od druhé do čtvrté zatáčky ve srovnání s našimi soupeři hodně trápili s využíváním energie. A obecně nám dnes příliš nepomáhala ani maximální rychlost. Snažil jsem se proto zůstat ve hře. V jednu chvíli jsme se samozřejmě snažili jet v režimu pro předjíždění, ale pak jsem tuto možnost ztratil a snažil jsem se jednoduše odjet svůj vlastní závod.
V druhé zatáčce jsem měl jeden nepříjemný moment, protože jsem si myslel, že už můžu víc otevřít řízení, a málem jsem vyjel z tratě. Na asfaltu jsem totiž najel na štěrk. Potom jsem bojoval s McLareny a režim pro předjíždění tady dělá poměrně velký rozdíl. Jakmile se mi podařilo dostat před ně, byl jsem s třetím místem a pódiem tady v Monze spokojený.“