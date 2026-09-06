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Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie

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Andrea Kimi Antonelli se po startu z 19. místa postaral v Monze o senzační vítězství a jako první Ital od roku 1966 ovládl domácí Velkou cenu. Za jezdcem Mercedesu dojel George Russell, třetí skončil Max Verstappen. Co trojice nejlepších po závodě řekla?
Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie

Vyjádření Antonelliho, Russella a Verstappena po Velké ceně Itálie

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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