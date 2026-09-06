Víkend F2 v Itálii: Dürksenův perfektní víkend, Tsolov stále lídrem

Hlavní závod F2 VC Itálie report
Rafael Câmara měl dobrý start z pole position, ale jeho týmový kolega odstartoval ještě lépe, a Joshua Dürksen se ujal vedení poté, co Brazilec nezvládl první zatáčku a zkrátil si cestu přes šikanu.
Tasanapol Inthraphuvasak se propracoval na třetí místo poté, co v první zatáčce předjel oba vozy týmu Rodin Motorsport, zatímco Alexander Dunne jel na čtvrtém místě. Noel León se na konci prvního úseku dokázal dostat před Martinuse Stenshorna a obsadil páté místo.
Ve 4. kole, s aktivovaným DRS, se Câmara v první zatáčce dostal po vnitřní straně svého týmového kolegy a znovu se ujal vedení. O kolo později se role obrátily – paraguayský pilot si v zatáčce č. 1 vybral vnitřní stopu a opět se ujal vedení v závodě. V 6. kole Câmara oplatil laskavost v úvodní zatáčce, zatímco piloti týmu Invicta se snažili bránit své pozice před pronásledovateli.
Dürksen byl povolán do boxů, jakmile se na konci kola otevřelo okno, čímž Câmara získal více než sekundový náskok před Inthraphuvasakem, zatímco thajský pilot se posunul na druhé místo. Dunne v reakci na to zajel v následujícím kole do boxů na povinnou zastávku, při pokusu o zpomalení však došlo k výraznému zablokování kol, zatímco první dva piloti pokračovali dál.
Pilot týmu Rodin Motorsport se vrátil na trať za Dürksena, který si po své zastávce v předchozím kole vybojoval lepší pozici než Ir. Vedoucí závodník Câmara zajel do boxů na konci 8. kola a většina pilotů z první desítky ho následovala. Vrátil se na trať za svým týmovým kolegou, ale před Dunneem, který se dostal před Inthraphuvasaka. León posunul thajského pilota o další pozici níže, když ho v 9. kole předjel v první zatáčce Lesmo z vnitřní strany.
John Bennett, Ritomo Miyata a poté Nikola Tsolov a Stenshorne v následujících kolech postupně předjeli Inthraphuvasaka, čímž ho odsunuli na 11. místo. Pilot týmu ART Grand Prix se však ve 12. kole dvojitým předjetím v zatáčce č. 1 probojoval zpět a vyšplhal se na osmé místo.
Poté byl na trať vyslán safety car, protože Colton Herta po smyku skončil v kačírku v zatáčce Parabolica. Závod byl obnoven v 17. kole, kdy zbývala polovina hlavního závodu, a Dürksen se skvěle rozjel a udržel si vedení. Câmara byl v první zatáčce pod tlakem Dunnea, který se pokusil o manévr ve tvaru esíčka na cestě do čtvrté zatáčky. Pilot týmu Rodin Motorsport však zablokoval kola a musel projet únikovou zónou, čímž se propadl za Leóna na čtvrté místo.
V 19. kole Miyata využil DRS a v první zatáčce se dostal na šesté místo před Inthraphuvasaka. V 20. kole došlo při výjezdu z druhé šikany k mírnému kontaktu mezi Tsolovem a Stenshornem, v důsledku toho přišel norský pilot o koncovou desku předního křídla.
Dürksen si po restartu vybudoval náskok více než jedné sekundy, ale v 23. kole se brazilský pilot vrátil na půl sekundy za vedoucího pilota a dostal se tak do dosahu DRS. S sebou táhl i Leóna, který jel ve stejné vzdálenosti na třetím místě.
Bennett dokázal v 25. kole s pomocí DRS předjet Dunnea a v první zatáčce se dostal na čtvrté místo. V posledních třech kolech pokračoval boj o čtvrté místo, přičemž Dunne se v první zatáčce pokusil předjet Bennetta, do souboje se však zapojili i Miyata a Tsolov.
V předposledním kole donutil Câmara Dürksena k obranné jízdě v první zatáčce, když se přiblížil na 0,5 s k vedoucímu pilotu závodu. Câmara snížil odstup na pouhých 0,3 sekund při vjezdu do Parabolicy, ale nenašel cestu k předjetí a Dürksen tak v Monze zvítězil podruhé v řadě a vyhrál hlavní závod.
Po skončení hlavního závodu byla Sebastianu Montoyovi udělena časová penalizace. Pilot týmu PREMA Racing byl obviněn z toho, že při nájezdu do 8. zatáčky způsobil kolizi s vozem č. 4, který řídil Colton Herta.
Komisaři dospěli k závěru, že za kolizi nese plnou odpovědnost vůz č. 11, a to v důsledku reakčního manévru, nikoli obranného. Komisaři proto rozhodli udělit kolumbijskému pilotovi časovou penalizaci v délce 10 sekund. Po uplatnění časové penalizace se Montoya v konečném pořadí umístil na 18. místě.
Pořadí šampionátu
Nikola Tsolov zůstává před závodem v Madridu lídrem šampionátu s 177 body. Rafael Câmara se posunul na druhé místo, nyní ztrácí 11 bodů a má 166 bodů. Gabriele Minì klesl na třetí místo a zůstává na 147 bodech. Alexander Dunne je čtvrtý s 118 body, pouhé čtyři body před Noelem Leónem, který se s 114 body posunul na páté místo.
U týmů vede Campos Racing s 291 body před Invicta Racing s 244 body. MP Motorsport je třetí s 184 body, o čtyři body před Rodin Motorsport na čtvrtém místě. První pětku uzavírá ART Grand Prix s 151 body.