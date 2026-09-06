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Penalizace měla dát Antonellimu na prdel. Ten ale doma přišel, viděl, zvítězil. Z 19. místa udělal další krok k titulu

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V sobotu odpoledne Kimi Antonelli udělal přesně to, co po něm Mercedes potřeboval. Věděl, že kvůli výměně pohonné jednotky začne Velkou cenu Itálie zezadu, a tak v kvalifikaci pomohl závětřím George Russellovi dostat se do první řady. Jeho týmový kolega a nejbližší soupeř v mistrovství světa měl v neděli startovat druhý, Antonelli devatenáctý. Před závodem je dělilo 59 bodů a Monza vypadala jako jedna z nejlepších příležitostí celé sezony, kdy Russell může velkou část ztráty umazat. O několik hodin později byl rozdíl 66 bodů.
Penalizace měla dát Antonellimu na prdel. Ten ale doma přišel, viděl, zvítězil. Z 19. místa udělal další krok k titulu

Penalizace měla dát Antonellimu na prdel. Ten ale doma přišel, viděl, zvítězil. Z 19. místa udělal další krok k titulu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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