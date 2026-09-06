Penalizace měla dát Antonellimu na prdel. Ten ale doma přišel, viděl, zvítězil. Z 19. místa udělal další krok k titulu

Antonelli projel celé pole, využil správný okamžik pro zastávku během virtuálního safety caru, v závěru dojel svého týmového kolegu na opotřebovaných pneumatikách a tři kola před cílem jej předjel. Po 53 kolech projel cílem jako vítěz Velké ceny Itálie, čtyři sekundy před Russellem. Ve dvaceti letech dokázal něco, co na Monze žádný Ital od roku 1966 nezažil.
Jenže těch šedesát let je vlastně až druhé nejpodivuhodnější číslo celého odpoledne. První je 19.
Z devatenáctého místa se v F1 skoro nevyhrává. Nikde, nejen v Monze
Startovní penalizace měla být Antonelliho největší slabinou víkendu. Mercedes se k ní přitom rozhodl úmyslně. Novou pohonnou jednotku potřeboval nasadit někde a Monza s dlouhými rovinkami a reálnými možnostmi předjíždění vypadala jako jedno z nejméně bolestivých míst, kde trest absorbovat.
Představa před závodem byla ale úplně jiná než to, co následovalo. Rozumným cílem bylo projet polem, získat solidní body a omezit škody proti Russellovi. Vítězství z předposlední řady by působilo přehnaně i v optimistických simulacích.
V celé historii mistrovství světa existuje jen velmi málo podobných výsledků. John Watson vyhrál v roce 1983 v Long Beach z 22. místa a jeho rekord zůstává nepřekonaný. Pokud do statistik počítáme Indianapolis 500 z padesátých let, které tehdy formálně patřilo do mistrovství světa F1, Bill Vukovich zvítězil v roce 1954 rovněž z 19. pozice. Mezi klasickými Grand Prix ale nikdo od Watsona nevyhrál z hlubšího místa než Antonelli.
Rubens Barrichello startoval při památném Hockenheimu 2000 osmnáctý. John Watson vyhrál Detroit 1982 ze sedmnáctého místa, ze stejné řady přišli později Kimi Räikkönen v Suzuce 2005 a Max Verstappen v São Paulu 2024.
Antonelli se tedy neposunul pouze z poslední řady na první místo v jednom závodě. Jeho výkon patří mezi nejhlubší vítězné návraty za více než sedmdesát let mistrovství světa. A v historii samotné Monzy překonal rekord ještě výrazněji.
Dosavadní monzovský extrém začínal o osm míst výš
Peter Gethin v roce 1971 startoval Velkou cenu Itálie jedenáctý. V závodě, který vstoupil do historie jako jeden z nejdivočejších slipstreamových soubojů vůbec, nakonec vyhrál před Ronniem Petersonem o jedinou setinu sekundy. Prvních pět vozů tehdy projelo cílem v rozmezí 0,61 sekundy.
Jedenácté místo bylo po desetiletí nádherným příkladem toho, jak Monza dokáže promíchat pořadí. Antonelli začínal o osm míst dál.
Samozřejmě není fér postavit oba závody vedle sebe a předstírat, že podmínky byly stejné. Monza roku 1971 byla úplně jiná trať, monoposty využívaly závětří jiným způsobem a spolehlivost i bezpečnost tehdejší F1 byly nesrovnatelné s dneškem. Právě proto ale historický přesah funguje: okruh, který vždy odměňoval rychlost na rovinkách a schopnost pracovat v provozu, právě dostal svůj nejextrémnější moderní příklad.
Antonelli přitom nevyhrál jen díky tomu, že před ním postupně vypadlo osmnáct soupeřů. Několik okolností mu samozřejmě pomohlo. A to je u návratu z devatenáctého místa prakticky nevyhnutelné.
Leclercova nehoda mu dala druhou šanci. Zbytek musel udělat sám
Charles Leclerc havaroval na konci druhého kola v Parabolice a závod byl přerušen červenou vlajkou. Pro Ferrari šlo o katastrofu před domácím publikem, pro Antonelliho naopak o možnost smazat část časové nevýhody, kterou při cestě polem nevyhnutelně nasbíral.
To je fér přiznat. Stejně jako později sehrál roli virtuální safety car. Z toho ale ještě nevznikne vítězství.
Antonelli potřeboval projít provozem, kde každý pomalejší vůz představuje nejen ztracené sekundy, ale také možnost kontaktu. Na Monze sice existují dlouhé rovinky, jenže předjíždění není automatické. DRS vlak několika aut může naopak postup výrazně zkomplikovat a jezdec startující zezadu musí pneumatiky používat agresivněji než soupeř jedoucí v čistém vzduchu.
Antonelli se přesto během úvodní části závodu dostal mezi nejlepší a Mercedes se ocitl v situaci, kterou ráno pravděpodobně vůbec neplánoval: oba jeho jezdci mohli vyhrát.
Pak přišel strategický rozdíl. Během virtuálního safety caru dostal Antonelli čerstvé medium. Russell zůstal na použitých tvrdých pneumatikách. V tu chvíli ještě Brit vedl a několik kol se zdálo, že může domácího favorita udržet za sebou. Jenže pneumatiky postupně rozhodly souboj, který měl zároveň přímý dopad na mistrovství světa.
Russell potřeboval Antonelliho porazit. Místo toho ho sledoval ve zpětných zrcátkách
Před Monzou vypadal scénář pro Russella téměř ideálně. Druhé místo na startu, nejbližší soupeř o titul devatenáctý a 59bodová ztráta, kterou bylo možné výrazně zmenšit bez nutnosti spoléhat na vlastní zázrak. Po Leclercově nehodě se dokonce ocitl ve vedení.
Antonelli ale postupně ztrátu stáhl. Na čerstvějších středně tvrdých pneumatikách byl rychlejší a Russellovy hardy začaly odcházet. Při prvním ostrém pokusu Ital dokonce vyjel do štěrku a sám po závodě přiznal, že v tu chvíli měl pocit, že si vítězství možná právě zahodil.
Nevzdal se. Ztrátu znovu stáhl a tři kola před cílem týmového kolegu definitivně překonal. Mercedes nemusel rozhodovat o vítězi týmovým příkazem. Antonelli měl rychlejší vůz v dané fázi závodu a předjel ho na trati.
Matematika je pro Russella krutá. Místo očekávaného výrazného stažení získal za druhé místo 18 bodů, Antonelli za vítězství 25. Rozdíl v šampionátu se proto po závodě, který měl být nejslabším víkendem lídra, zvýšil z 59 na 66 bodů.
Po třinácti závodech je to možná ještě větší výpověď než samotný historický rekord.
Vítězství z 19. místa je přesně ten typ dne, ze kterého vznikají tituly
Šampionát se samozřejmě nerozhoduje tím, kdo má nejhezčí vítězství. Dvacet pět bodů získaných z pole position má v tabulce úplně stejnou hodnotu jako pětadvacet bodů z devatenáctého místa.
Jenže mistrovské sezony mají několik závodů, které mění očekávání. Když má jezdec nejlepší auto, jeho úkolem je vítězství převádět na body. Když ale přijde víkend, ve kterém má objektivně ztratit, může být mnohem důležitější, co zachrání. Antonelli nezachránil šesté místo. Ani pódium. Vyhrál.
To znamená, že Russell může v dalších závodech Antonelliho porážet a přesto sledovat, jak pomalu se jeho ztráta zmenšuje. Šestašedesát bodů už není náskok, který zmizí jedním špatným odpolednem. Antonelli by musel začít ztrácet opakovaně.
A zatím se děje pravý opak. Ještě zajímavější je, že právě Monza měla ukázat jeho zranitelnost. Mercedes dopředu oznámil motorovou penalizaci a celý víkend se řešilo, jak hluboko v poli skončí a kolik bodů obětuje. Výsledkem je sedmé vítězství sezony.
Před 60 lety Scarfiotti startoval druhý. Antonelli potřeboval projet téměř celým polem
Historická symbolika domácího vítězství je přitom ještě výraznější, když se podíváme na člověka, jehož jméno Antonelli po šesti desetiletích vystřídal.
Ludovico Scarfiotti vyhrál Velkou cenu Itálie 4. září 1966. Startoval druhý vedle týmového kolegy Mikea Parkese a Ferrari tehdy před domácím publikem obsadilo první dvě místa. Scarfiotti vedl většinu závodu a zvítězil o 5,8 sekundy.
Bylo to jeho jediné vítězství v mistrovství světa Formule 1.
Zároveň byl teprve třetím Italem, který vyhrál svou domácí Grand Prix v éře světového šampionátu. Giuseppe Farina zvítězil v roce 1950, kdy se na Monze stal zároveň prvním mistrem světa historie F1. Alberto Ascari následně vyhrál domácí závod v letech 1951 a 1952 za Ferrari.
Potom přišel Scarfiotti. A potom šedesát let nikdo. Itálie během té doby rozhodně neměla nouzi o kvalitní piloty. Riccardo Patrese vyhrával závody, Michele Alboreto bojoval o titul, Alessandro Nannini patřil mezi vítěze Grand Prix, Jarno Trulli získal Monako a Giancarlo Fisichella vyhrával ještě v první dekádě tohoto století. Žádný z nich ale nevyhrál Monzu. Antonelli ano.
Italská zvláštnost: domácí hrdina nepřijel v červeném
A právě tady se současný příběh od Fariny, Ascariho nebo Scarfiottiho odděluje.
Monza není pouze domácí závod italských jezdců. V italské sportovní kultuře je především domácím závodem Ferrari. Tribuny jsou červené bez ohledu na národnost jezdců Scuderie. Michael Schumacher se tu stal domácím hrdinou jako Němec, Charles Leclerc jím je jako Monačan a Lewis Hamilton přijel letos v červené kombinéze do prostředí, které ho okamžitě přijalo za svého.
Antonelli je Ital. Ale řídí Mercedes.
Sám ještě před víkendem připouštěl, že je to pro fanoušky zvláštní. Ferrari zůstává jejich první láskou a na tribunách bylo stále mnohem více červené než stříbrné.
Nedělní závod tento vztah otočil téměř dokonale. Ferrari mělo doma velké ambice, přivezlo modernizovanou pohonnou jednotku a Leclerc startoval třetí. Po dvou kolech byl jeho vůz v bariéře. Hamilton nakonec skončil šestý.
Italskou hymnu na pódiu proto nezařídila Scuderia. Zařídil ji dvacetiletý Ital v Mercedesu. Pro tradiční tifosi je to skoro kulturní hlavolam. Zároveň je to něco, co moderní italská F1 celé generace nezažila: domácí jezdec, který může být větším příběhem než samotné Ferrari.
Antonelli už před víkendem spojoval dnešek s érou Ascariho
Ještě před startem vznikla jedna historická paralela. Antonelli přijel do Monzy jako první Ital po 73 letech, který vedl mistrovství světa při své domácí Grand Prix.
Posledním byl Alberto Ascari v roce 1953.
To není malé srovnání. Ascari zůstává posledním italským mistrem světa F1 a jediným Italem, který získal titul dvakrát. Od jeho druhého prvenství v roce 1953 uběhlo už sedm desetiletí.
Antonelli zatím samozřejmě žádný titul nemá. Sezona ještě neskončila a 66bodový náskok lze ztratit. Jenže Monza posunula jeho sezonu do historického rámce, kterému se už nedá úplně vyhnout.
Na začátku roku mohl být dvacetiletým talentem Mercedesu. Po několika vítězstvích kandidátem na titul. Do Monzy přijel jako první italský lídr domácího závodu od Ascariho. Odjel jako první italský vítěz Monzy od Scarfiottiho.
Pokud na konci sezony skutečně získá titul, neděle 6. září 2026 bude velmi pravděpodobně závodem, ke kterému se bude jeho mistrovský příběh vracet.
Není nutné tvrdit, že vyhrál navzdory všemu
Antonelli měl nejrychlejší nebo minimálně jeden z nejrychlejších monopostů závodu. Mercedes má letos mimořádně silný balík a čerstvá pohonná jednotka byla na Monze užitečná. Červená vlajka mu pomohla. Virtual Safety Car mu otevřel výhodnou zastávku a Russell zůstal na horších pneumatikách.
To všechno je pravda.
Právě proto ale není potřeba dělat z vítězství legendu prostřednictvím pohádky o beznadějném outsiderovi. Antonelli nebyl outsider. Byl lídr mistrovství světa v jednom z nejlepších aut.
Jen startoval devatenáctý.
A to je samo o sobě dost velký problém.
Musel využít všechny okolnosti, které závod nabídl, ani jednou se při cestě polem nezaplést do kontaktu, zůstat dost blízko špičce a nakonec ještě porazit svého týmového kolegu ve chvíli, kdy šlo zároveň o sedm bodů v boji o titul.
Právě v tom je rozdíl mezi štěstím a využitou příležitostí. Náhoda vám může přivolat červenou vlajku. Sama ale nepředjede osmnáct aut.
Monza čekala šedesát let. Dostala vítěze, kterého pravděpodobně nečekala ani v neděli ráno
Před závodem měl nejkrásnější příběh Pierre Gasly. První pole kariéry na místě svého jediného vítězství působilo skoro dokonale. Russell měl před sebou možnost vrátit se výrazně do boje o titul. Ferrari mělo domácí publikum a obě auta ve druhé řadě.
Antonelli byl devatenáctý.
O několik hodin později stál na nejvyšším stupni pódia a pod ním byla Monza, která čekala na tento okamžik od doby, kdy vozy neměly dnešní bezpečnost, aerodynamiku ani technologii a Ludovico Scarfiotti vyhrál svůj jediný závod kariéry.
Šedesát let je v motoristickém sportu několik epoch. Antonellimu stačilo 53 kol, aby tuto mezeru zavřel. A možná největší rozdíl mezi ním a Scarfiottim teprve přijde. V roce 1966 bylo Scarfiottiho vítězství nádherným izolovaným vrcholem kariéry.
Antonelliho Monza může být součástí něčeho podstatně většího. Po třinácti závodech vede mistrovství světa o 66 bodů. Závod, ve kterém měl téměř jistě ztratit, vyhrál z devatenáctého místa.
Teď už otázka není jen, jestli Itálie našla prvního domácího vítěze po šedesáti letech. Začíná být legitimní ptát se, zda nenašla také prvního mistra světa od Alberta Ascariho.
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Zdroje: Reuters – Antonelli takes sensational home Italian GP win from back of grid [1], Formula 1 – Antonelli beats Russell to Italian Grand Prix win with stunning comeback drive [2], Formula 1 – 1966 Italian Grand Prix race result [3], Formula 1 – 1971 Italian Grand Prix race result [4], Formula 1 – From shock wins to dramatic comebacks: remarkable rises through the field [5], Reuters – Formula One statistics for the Italian Grand Prix [6].