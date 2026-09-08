Po útěku ze Slavie to jde s českým talentem z kopce. Alijagič přišel o místo i v Žilině

Příběh pražského odchovance Slavie připomíná scénář, který český fotbal zná až příliš dobře: mladík s výjimečným instinktem v šestnáctce odejde za lepším dřív, než si vybuduje pevnou pozici doma, a pak hledá stabilitu po celé střední Evropě, bez úspěchu. Konec smlouvy v MŠK Žilina k 31. srpnu 2026, oznámený oficiálním klubovým prohlášením, je zatím posledním dílem skládanky, která se od léta 2022 postupně rozpadá.
Odchod ze Slavie: přání, ne vyhnání
V červnu 2022 zveřejnila Slavia stručné oznámení o přestupu devatenáctiletého útočníka do Olympiakosu Pireus. Sportovní ředitel Jiří Bílek tehdy uvedl, že hráč „vyjádřil velké přání odejít do ciziny“ a neměl hlavu nastavenou na boj o místo v áčku. Alijagič sám o rok později v rozhovoru pro Livesport přiznal, že chtěl ze Slavie pryč „za každou cenu“. Otevřený konflikt nepopsal, spíš netrpělivost mladíka, který viděl příležitost v Řecku a nechtěl čekat.
Problém nebyl v ambici, ale v načasování. Abdallah Sima odcházel ze Slavie do Brightonu ve dvaceti po 39 zápasech za áčko a bilanci 16 gólů a 7 asistencí. David Zima mířil do Turína jako pravidelný stoper a klíčový hráč evropských pohárů. Alijagič odcházel v devatenácti jako výrazný talent, s 11 góly ve 14 druholigových zápasech za Vlašim, ale bez srovnatelně pevné stopy v prvním týmu Slavie. Rozdíl mezi projekcí a hotovým zbožím se ukázal rychle.
Brno jako poslední záblesk
V Olympiakosu to nefungovalo. Hrozil návrat do B-týmu, hostování v Mariboru přineslo pouhých 55 minut na hřišti. Na podzim 2023 přišel restart v Brně, a ten vypadal slibně. Za Zbrojovku nastřílel 9 gólů ve 22 druholigových zápasech, přidal 2 asistence a byl druhým nejlepším střelcem klubu. Gól za českou jednadvacítku proti Slovensku potvrdil, že kredit v reprezentačních strukturách ještě nezmizel.
Brněnská epizoda je dodnes poslední prokazatelně úspěšná etapa jeho kariéry. A zároveň poslední období, kdy byl zdravý, hrál pravidelně a střílel góly. Všechno, co přišlo potom, se měří právě od tohoto bodu.
Žilina a Pardubice: čísla, která mluví jasně
V létě 2024 přestoupil do Žiliny. Slovenský klub ho představil jako posilu na hrot útoku, připomněl jeho střeleckou bilanci i mládežnický reprezentační profil. Realita ale vypadala jinak. V Niké lize odehrál 12 zápasů a dal 2 góly. Celkově za první tým Žiliny zaznamenal 16 soutěžních startů a 7 branek, takže tvrzení, že „nedal ani gól“, by bylo nepřesné. Jenže sedm gólů rozložených do pohárů a ligových zápasů nestačilo na to, aby si vybudoval stabilní místo v sestavě.
Na jaře 2025 zamířil na hostování do Pardubic. Výsledek: 6 ligových zápasů, 0 gólů. Žádný průlom, žádný důvod k uplatnění opce.
Po návratu do Žiliny na začátku roku 2026 se s ním v kádru už nepočítalo. Klub mu aktivně hledal nové angažmá. Přišla dlouhá rekonvalescence, podle databáze Livesportu trval zdravotní výpadek od června 2025 do dubna 2026, konkrétní diagnózu ale ani klub, ani hráč nezveřejnili. Neúspěšná jednání a zkoušky jinde vedly k dohodě o předčasném ukončení smlouvy.
Tři faktory jednoho pádu
Alijagičův propad nevysvětlí jeden špatný přestup. Skládá se ze tří vrstev, které se vzájemně posilují:
- Předčasný odchod do zahraničí. Bez pevné pozice ve Slavii neměl v Olympiakosu na čem stavět. Návrat přes Maribor a Brno znamenal ztrátu dvou let vývoje na nejvyšší úrovni.
- Absence kontinuity. Od léta 2022 vystřídal pět klubů ve čtyřech zemích. Nikde nestrávil ani celou sezonu jako jednoznačná jednička na svém postu.
- Zdravotní problémy. Opakované výpadky, vrcholící téměř desetiměsíční pauzou v Žilině, rozbily jakýkoli pokus o stabilizaci formy.
Každý z těchto faktorů by sám o sobě nemusel být fatální. Dohromady ale vytvořily spirálu, ze které se zatím nedokázal dostat.
Dveře ještě nejsou zavřené, ale zužují se
Jako volný hráč může Alijagič podle přestupního řádu FAČR řešit novou smlouvu i mimo standardní přestupní období. Ve 23 letech a s prokázanou střeleckou kvalitou ve druhé lize není jeho kariéra u konce. Jenže další angažmá už nebude o velkých jménech a ambiciózních projektech. Půjde o minuty, zdraví a trpělivost, tedy přesně o věci, které mu od odchodu ze Slavie chyběly nejvíc.
Devět gólů za Brno ukazuje, co v něm pořád je. Osmnáct ligových startů za dvě sezony ukazuje, kam to bez stability vede.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl