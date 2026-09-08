Dušejov na Jihlavsku přišel o obchod. Po výpovědi prodavaček přijede pojízdná prodejnaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dušejov na Jihlavsku přišel o obchod. Po výpovědi prodavaček přijede pojízdná prodejna
Vysoká hmotná škoda vznikla při dopravní nehodě, k níž došlo na Třebíčsku v neděli 6. září před 18. hodinou...
Jihlavští policisté se obrací na veřejnost, která by mohla poznat hokejového fanouška, jenž tropil...
Nemocnice v Novém Městě na Moravě přišla se zprávou, jež určitě potěší řadu rodičů, kteří pro své děti...
Město Havlíčkův Brod bude mít od příštího roku kastrační program, aby pomohlo snížit počet toulavých koček....
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →