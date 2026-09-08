Kyselina hyaluronová na pleť i klouby: Jak vybrat správnou

Kyselina hyaluronová se stala synonymem pro hydrataci a mladistvý vzhled. Vyskytuje se přirozeně v lidském těle, kde tvoří hlavní složku mezibuněčné hmoty. Největší množství najdeme v kůži, očích a v kloubním mazu, kde funguje jako přirozené mazivo a tlumič nárazů. Podobně jako u kolagenu však její přirozená produkce po dvacátém pátém roce života klesá, což vede k tvorbě vrásek i k občasnému loupání a ztuhlosti v kloubech.
Close-up of a hand using a dropper to apply skincare serum to the cheek on a person's face
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