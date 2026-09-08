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Dva a půl roku se divil, proč mu PC sotva běží. Při utírání prachu našel v počítači volně ležet druhou paměť RAM

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Uživatel Redditu dva a půl roku hrál na polovičním výkonu. Stačilo otevřít bočnici a podívat se dovnitř.
Příběh z Redditu, počítač a volná RAM

Příběh z Redditu, počítač a volná RAM

Zdroj: Uživatel Future_Quarter9693 / Reddit
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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