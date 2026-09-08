Dva a půl roku se divil, proč mu PC sotva běží. Při utírání prachu našel v počítači volně ležet druhou paměť RAM

Příběh začíná prozaicky: uživatel s přezdívkou Future_Quarter9693 se na subredditu r/pcmasterrace pochlubil, že při prvním důkladnějším čištění svého herního počítače od prachu narazil v rohu skříně na zaprášený RAM modul. Volně tam ležel celou dobu, co stroj vlastnil, tedy přibližně dva a půl roku. Systém tak po celou dobu pracoval jen s 8 GB operační paměti místo 16 GB, které měl mít. Sám autor přiznal, že PC kupoval člen rodiny, přesné specifikace neznal, a protože předtím používal výhradně notebooky, vůbec ho nenapadlo, že by měl desktop někdy otevřít a zkontrolovat zevnitř. Výsledek? Roky trvající frustrace z pomalého počítače, vynechané herní slevy a málem zbytečně utracených zhruba 1 200 Kč za nový kit paměti.
Co přesně znamená „sotva běží“ s 8 GB RAM
Osm gigabajtů operační paměti v herním počítači v roce 2025 není jen kosmetický handicap. Podle rozsáhlého testu TechSpot porovnávajícího konfigurace s 8, 16, 32 a 64 GB RAM v moderních hrách je osmigigabajtová sestava u řady titulů spojená s výrazným stutteringem a špatnými jednoprocentními minimy snímků za sekundu. Některé novější hry, třeba Starfield nebo Hogwarts Legacy, uvádějí 16 GB už jako oficiální minimum. S osmi gigabajty se do nich uživatel buď vůbec nepustí, nebo zažije zážitek, který TechSpot označuje za „otřesný“.
Jenže kapacita nebyla jediný problém. Když v počítači běží jediný modul, paměťový řadič pracuje v jednokanálovém režimu. Dvoukanálové zapojení, které vyžaduje dva správně osazené moduly, výrazně zvyšuje šířku pásma mezi procesorem a pamětí. U her, kde procesor čeká na data z RAM, to může znamenat měřitelný rozdíl v plynulosti. Future_Quarter9693 tak přišel o obojí naráz.
Jak se RAM modul ocitne volně ve skříni
Desktopová paměť se do základní desky zasazuje do takzvaných DIMM slotů a drží ji retenční klipy na obou koncích patice. Správně usazený modul musí slyšitelně zacvaknout; pokud se tak nestane, nemusí být správně zajištěný a při nárazu se může uvolnit. Servisní dokumentace výrobců hotových sestav, například iBUYPOWER, výslovně upozorňuje, že při přepravě se mohou uvnitř skříně uvolnit kabely i komponenty, a doporučuje po doručení vizuální kontrolu vnitřku.
Sám autor odhaduje, že se modul uvolnil právě při transportu. Přesný původ chyby, jestli šlo o nedotaženou montáž, nebo o náraz při cestě, ze zdroje nelze určit. Jisté je, že modul skončil v tmavém rohu skříně, kam podle jeho slov „moc nedopadá světlo“, a zůstal tam doslova pohřbený v prachu.
Proč si toho nevšiml dřív
Klíčový lidský detail celého příběhu: Future_Quarter9693 přešel z notebooku na stolní počítač. U notebooku nikdy neřešil vnitřek, protože tam prostě není co otevírat. Desktop bral stejně: zapojil, zapnul, hrál. Specifikace neznal, protože stroj vybíral a kupoval někdo z rodiny. Když mu systém hlásil 8 GB RAM, neměl důvod pochybovat. Myslel si, že to tak má být.
Komunita na Redditu reagovala předvídatelně. Vtípky o „bezdrátové RAM“ a „stažené paměti z internetu“ se střídaly s upřímnějšími komentáři typu „chyby dělá každý“. Autor sám později napsal, že nepotřebuje desítky zpráv, které z něj dělají idiota. Příběh se dostal i do německého herního média GamePro, které o něm informovalo v dubnu 2026.
Jak si sami zkontrolujete, jestli vám nechybí RAM
Celá situace má jednoduché poučení: stačí dvě minuty a nemusíte ani otevírat skříň.
- Softwarová kontrola: Ve Windows otevřete Nastavení → Systém → Informace o systému. Položka „Nainstalovaná paměť RAM“ ukáže, kolik gigabajtů systém vidí. Ve Správci úloh (Ctrl + Shift + Esc) na kartě Výkon pak zjistíte, kolik slotů je obsazených a v jakém režimu paměť běží.
- Fyzická kontrola: Vypněte počítač, odpojte napájecí kabel, dotkněte se kovové části skříně kvůli uzemnění a otevřete bočnici. Zkontrolujte, zda jsou retenční klipy na obou stranách každého modulu zacvaknuté. iBUYPOWER doporučuje jemně zatáhnout za modul; pokud vyjede bez odjištění klipů, není správně usazený.
- Pravidelná údržba: Podle Corsair by se vnitřek počítače měl čistit od prachu každé tři až šest měsíců. V domácnosti s domácími mazlíčky nebo v prašnějším prostředí raději každé dva až tři měsíce.
Příběh jednoho zaprášeného RAM modulu v rohu skříně je v jádru připomínka, že „pomalý počítač“ nemusí znamenat zavirovaný systém ani zastaralý hardware. Někdy stačí otevřít bočnici a podívat se, jestli tam všechno drží tam, kde má.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Vojtěch Kalivoda