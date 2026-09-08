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Chování Mbappého je dětinské a ubohé. Kapitán Francie schytal od krajana nekompromisní kritiku

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Kylian Mbappé na tiskové konferenci veřejně obhajoval svou kandidaturu na Zlatý míč. Christophe Dugarry ho za to srovnal se zemí.
Chování Mbappého je dětinské a ubohé. Kapitán Francie schytal od krajana nekompromisní kritiku

Chování Mbappého je dětinské a ubohé. Kapitán Francie schytal od krajana nekompromisní kritiku

Zdroj: Berlination / Creative Commons / CC - BY - SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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