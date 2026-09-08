Chování Mbappého je dětinské a ubohé. Kapitán Francie schytal od krajana nekompromisní kritiku

7. září 2026, den před zápasem Ligy mistrů Real Madrid–Inter, usedl Mbappé před novináře a otevřeně řekl, že letošek může být „dobrý rok“ na zisk Zlatého míče. Připomněl, že v létě „zapsal historii“ na mistrovství světa, a na přímou otázku, zda se považuje za nejlepšího hráče planety, odpověděl jednoduše: vždy. Ještě téhož dne se na vlnách RMC v pořadu Rothen s’enflamme ozval Christophe Dugarry, mistr světa z roku 1998, a slova kapitána francouzské reprezentace roztrhal na kusy. „Nárokovat si individuální trofej tímhle způsobem, to je dětinské, ubohé,“ shrnul bývalý útočník. A dodal: „neslušné.“
Co přesně Mbappé řekl
Na tiskové konferenci zveřejněné webem Realu Madrid Mbappé dvakrát zopakoval, že letošní rok vnímá jako svou šanci. Argumentoval tím, že když hráč nosí dres Realu, lidé ho se Zlatým míčem automaticky spojují. Zmínil i kapitánskou pásku ve francouzské reprezentaci, ovšem nikoli v kontextu odpovědnosti k týmu, nýbrž jako další důkaz vlastní výjimečnosti. Agentura AFP jeho slova shrnula titulkem: „Možná je to dobrý rok na zisk Zlatého míče, míní Mbappé.“
Právě tahle formulace se stala rozbuškou. Ne proto, že by ambice byla zakázaná, ale proto, jak a kde zazněla, z úst kapitána národního týmu, v sezoně bez jediné klubové trofeje.
Dugarryho útok: ne poprvé, ale nejostřeji
Dugarry ve svém komentáři na RMC nešetřil. Podle citace převzaté serverem Foot Mercato označil Mbappého vystoupení za „dětinské“ a „ubohé“. Klíčový argument nebyl sportovní, ale etický: kapitán reprezentace má mluvit o mužstvu, o sdíleném úspěchu, o nevyhraných trofejích. Ne o sobě.
Nejde přitom o ojedinělý výpad. Dugarry Mbappému vyčítal individualismus už v prosinci 2023 po vyřazení PSG z Ligy mistrů. V listopadu 2024 ho kritizoval za „viktimizaci“ a za to, že spíš věci vyžaduje, než aby je sdílel s kolektivem. Zároveň ale, a to je důležité pro pochopení celého vztahu, během letošního mistrovství světa Mbappého otevřeně bránil a tvrdil, že problém Realu rozhodně není jen v něm. Nejde tedy o osobní vendetu. Spíš o komentátora, který má jasně nastavené měřítko toho, jak má vypadat lídr, a Mbappé ho opakovaně nesplňuje.
Čísla mluví pro, kontext proti
Sportovně je Mbappého kandidatura legitimní. Oficiální nominační profil na stránkách Zlatého míče mu za hodnocené období počítá 60 zápasů, 58 gólů a 13 asistencí. To jsou elitní čísla. Jenže ve stejném profilu svítí nula v kolonce trofejí. A pravidla ankety pracují se třemi pilíři: individuální výkony, týmové úspěchy a „class/fair play“. Právě ten třetí, částečně subjektivní pilíř může být problém.
Mediální odhady ho navíc neřadí jako jasnou jedničku. Server GOAL ho ve své průběžné projekci vedl na pátém místě za Laminem Yamalem, Lionelem Messim či Michaelem Olisem. AFP mezi hlavními protikandidáty jmenovala Dembélého, Kanea, Rodriho, Fabiána Ruize a Kvaraccheliju. Ousmane Dembélé, loňský vítěz, na otázku o favoritovi odpověděl, že trofej „zůstane v rukou hráče PSG“. Yamal se zase nepřímo vymezil proti jakékoli kampani slovy, že se novinářům „nebude prodávat ani je prosit“.
Ronaldovský styl, messiovský svět
Mbappé není první, kdo veřejně loboval za Zlatý míč. Cristiano Ronaldo v roce 2018 řekl France Football, že chce a zaslouží si šestý Zlatý míč. Messi po zisku ceny za rok 2023 naopak prohlásil, že vyhrát tuto anketu „nikdy nebyla priorita“. Mbappého vystoupení se blíží ronaldovskému sebeprosazení, jenže v éře, kdy se od lídrů čeká spíš messiovská pokora. A hlavně: Ronaldo tehdy mluvil jako hráč s pěti tituly. Mbappé mluví jako hráč s nulovým klubovým palmarès za poslední sezonu.
Podle nás je jádro problému právě tady. Nikdo Mbappému neupírá právo věřit si. Ale kapitán národního týmu, který na tiskové konferenci dvakrát řekne „tohle je můj rok“ a ani jednou nezmíní spoluhráče, otevírá frontu, ve které se nehodnotí góly. Hodnotí se styl vedení. A v téhle disciplíně Dugarryho kritika sedí.
Může si kampaní uškodit?
Formálně žádná sankce za veřejnou sebeobhajobu neexistuje. O Zlatém míči rozhoduje sto novinářů ze sta nejvýše postavených zemí žebříčku FIFA; Česko je na 48. místě, takže i český hlas se počítá. Kritéria jsou jasná, ale třetí z nich, „class/fair play“, nechává prostor pro subjektivní hodnocení. Okatá kampaň pár hlasujících spíš odradí, i když statistiky nahrávají.
Mbappé sám na tiskové konferenci poznamenal, že mluvit o něm „prodává“ a že se o něm bude psát pozitivně i negativně. Na Dugarryho výtku do uzávěrky rešerše nereagoval. Ceremoniál Zlatého míče 2026 se koná 26. října v Londýně. Do té doby bude mít dost času ukázat, jestli umí být lídrem i před mikrofonem, nejen před brankou.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Radek Bardouzl