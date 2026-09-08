Po Slavii a Itálii přichází pád na dno. Český talent Samek neobstál ani v Artisu Brno

Když třiadvacetiletý záložník v létě 2022 odcházel ze Slavie do italského Lecce, měl za sebou 27 zápasů za slávistický A-tým, tři góly, tři asistence a šest startů v Konferenční lize. Byl to hráč, o kterém se mluvilo jako o budoucnosti českého středu pole. O čtyři roky později hledá herní praxi ve druhé české lize. Kariérní křivka, která měla mířit nahoru, se zlomila, a zatím nikdo nenašel bod, kde by se dala narovnat.
Od Edenu přes Salento až na brněnský trávník
Samkův příběh začal v Hradci Králové, odkud v létě 2018 zamířil do slávistické akademie. Debut za A-tým přišel 3. března 2021 v MOL Cupu, ligová premiéra o dva měsíce později. V sezoně 2021/22 se stal regulérním členem kádru a Slavia
oznámila jeho přestup do Lecce 30. července 2022.
V Itálii to ale nevyšlo. Podle pozdějšího vyjádření Artisu se Samek v Serii A neprosadil a nastupoval hlavně za juniorku. V srpnu 2024 ho Lecce poslalo na hostování do Hradce Králové, s opcí a procentem z dalšího prodeje, tedy formálně ho neodřízlo, ale fakticky odložilo. V Hradci odehrál 21 ligových zápasů a 879 minut. Solidní porce, žádný průlom.
Léto 2025 přineslo přestup do
SK Artis Brno, tehdy druholigového ambiciózního klubu. Tříletá smlouva signalizovala dlouhodobý plán. Ve druhé lize dostal prostor: 19 zápasů, 1 481 minut, jeden gól. Jenže pak Artis postoupil do Chance Ligy, a všechno se změnilo. Tři posily za šestnáct dní
Klíč k pochopení Samkova pádu neleží v jeho výkonech, ale v tom, co se dělo kolem něj. Artis po postupu mezi elitu přestavěl střed zálohy v tempu, které nedávalo prostor na čekání.
21. srpna 2026 příchod Alberta Labíka ze Slavie. Za tři zápasy odehrál 270 minut a dal gól. 2. září 2026 Dominik Sarapata z FC Kodaň. Polský talent s běžeckým profilem středového záložníka debutoval hned proti Plzni. 6. září 2026 Sebastian Boháč, univerzál s více než 60 starty v nejvyšší soutěži.
K tomu švédský záložník Carlén, který nastupoval v základu už proti Sigmě Olomouc a Spartě. Samek se v nominaci na zápas se Spartou 22. srpna neobjevil. Proti Plzni 5. září už nebyl ani mezi náhradníky, zatímco čerstvě příchozí Sarapata na hřiště vyběhl.
Trenér Roman Nádvorník veřejně Samkův odchod nekomentoval. Z jeho výstupů ale vyplývá jasná linie: nováček potřebuje trpělivost, noví hráči si musí sednout a klub hledá do středu pole konkrétní parametry. Samek do nového plánu zjevně nezapadl.
Čísla, která mluví za vše
Srovnání Samkovy minutáže napříč sezonami ukazuje sestupnou spirálu přerušenou jedním druholigovým mezidobím:
Sezona Klub Soutěž Zápasy Minuty 2021/22 Slavia Praha Liga + UECL 27 cca 1 200 2022–24 Lecce Serie A / juniorka minimální nedohledáno 2024/25 Hradec Králové Chance Liga 21 879 2025/26 Artis Brno 2. liga 19 1 481 2026/27 Artis Brno Chance Liga 1 31
Druhá liga mu vrátila minuty, první liga je okamžitě sebrala. A to je jádro problému: Samek dokáže být platným hráčem o patro níž, ale v momentě, kdy konkurence zhoustne, vypadává z rotace.
Kladno jako poslední záchranná brzda
Potvrzení hostování do SK Kladno se objevilo 8. září 2026 na základě zápisu v informačním systému FAČR. Oficiální klubové oznámení se nám veřejně dohledat nepodařilo. Kladno po pátém kole druhé ligy figurovalo na šestém místě s pěti body a skóre 5:7, tým ve středu tabulky, který nepotřebuje spasitele, ale může nabídnout něco, co Samek zoufale potřebuje: pravidelné minuty.
Nejbližší šance na debut je pátek 11. září, kdy Kladno hraje od 18:00 na hřišti Táborska.
Podle nás je tohle pro Samka existenční půlrok. Ve 23 letech ještě není odepsaný, tříletá smlouva s Artisem formálně drží dveře otevřené. Ale bez pravidelného hraní v Kladně bude jeho argument pro návrat do první ligy prázdný. Hráč, který v 17 letech debutoval ve Slavii a v 19 přestupoval do Serie A, musí teď dokázat, že zvládne být lídrem ve druhé české lize. Paradox? Spíš realita českého fotbalového talentu, který příliš brzy vyletěl a příliš dlouho hledal místo k přistání.
Ne pád, ale test
Samkův příběh zatím není příběhem definitivního konce. Je to příběh hráče, který poprvé v kariéře úplně vypadl z trenérského plánu, a musí na to reagovat sám, bez ochranné sítě velkého klubu nebo zahraničního kontraktu. V Kladně se nerozhodne, jestli je talent. Rozhodne se, jestli je profík.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl