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Mandlové máslo je jemné oříškové pohlazení do kaše i na lžičku. Pozor ale na množství, nejde jen o tuky!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Texturou i samotnou chutí je jemnější než hojně používané arašídové a zaslouží si víc pozornosti, než se mu přikládá. Proč si občas dopřát mandlové máslo, jak si ho vychutnat a na co si dát pozor?
mandlové máslo v misce
Zdroj: Shutterstock
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