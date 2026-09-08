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Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD

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Žvýkání, rozverné telefonáty, hlasitá muzika i objemná zavazadla. Na tyto šalinové neřesti upozorňuje nová kampaň brněnského dopravního podniku. Situace z běžných dní na linkách humorně ztvárnili divadelníci z Husy na provázku.
Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD

Šalinové neřesti. Brněnští divadelníci ztvárnili nevhodné chování v MHD

Zdroj: DPMB
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

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