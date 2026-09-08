Zázraky v Chrámu rychlosti: Hrdinové povstali z nečekaných míst

Zázraky v Chrámu rychlosti: Hrdinové povstali z nečekaných místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Papája, Ferrari F40 a italský hrdina. Monza nabídla víkend plný příběhů.
Po tragickém domácím vystoupení je Ferrari pod palbou kritiky ze všech stran. Nejenže si situaci mezi sebou...
McLaren v Monze nenavázal na vítěznou sérii z posledních dvou závodů a musel se spokojit se čtvrtým a pátým...
Ferrari ani po nasazení druhé letošní modernizace pohonné jednotky v rámci systému ADUO nedokázalo výrazně...
Isack Hadjar kvůli přetrvávajícímu zranění zápěstí nenastoupí ani do Velké ceny Španělska....
Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...Všechny články tohoto autora →