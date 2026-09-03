Vzrostlý a zdravý strom s obvodem kmene přes dva metry půjde k zemiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Vzrostlý a zdravý strom s obvodem kmene přes dva metry půjde k zemi
Přímo uvnitř svého domu se pokusil upálit jednašedesátiletý muž. Polil se benzínem a pak se zapálil. Děsivá...
Poněkud netypický zásah mají za sebou dobrovolní hasiči ze Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. Nevyjížděli...
Neobvyklý případ rozplétali plzeňští strážníci. Vyjížděli ke garážím u nemocnice na Borech, kde se válela...
Více než 16 let vedou nejen Plzeňané bouřlivé diskuse o pozlacených kašnách na náměstí Republiky. Moderně...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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