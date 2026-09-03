Rajčata s kroucenými listy většina zahrádkářů přehnojí ještě víc. Přitom stačí rozpoznat jeden detail a úroda se vzpamatuje

Červenec přidal dalších osmnáct tropických dnů a podprůměrné srážky. Rajčata reagovala předvídatelně: listy se začaly kroutit. Jenže právě v tomhle okamžiku se zahrádkáři rozdělují na dvě skupiny. Jedni přihodí granulované hnojivo, druzí nejdřív sáhnou na list. Ti druzí mají náskok, protože samotný pohled na deformovaný list nestačí. Rozhoduje textura, barva, lepkavost a to, ve kterém patře keře problém začal.
Tři tváře zkrouceného listu: dusík, horko, mšice
Zkroucený list rajčete vypadá na první pohled vždy stejně. Teprve detailní průzkum odhalí, která z příčin za deformací stojí.
Přebytek dusíku se projevuje na starších spodních listech. Pletivo ztmavne do sytě zelené, list zesílí, dostane kožovitý povrch a stáčí se pod sebe. Celý keř přitom působí přerostlým dojmem: mohutná nať, silné stonky, ale nápadně málo květů. Podle UF/IFAS nadbytek dusíku žene asimiláty do listové hmoty a rostlina doslova zapomíná plodit.
Tepelný a vodní stres vyvolává odlišný obraz. Listy se rolují spíš nahoru a dovnitř, často vadnou, okraje žloutnou nebo zasychají. Lepkavost chybí. Symptom se typicky objevuje během odpoledního úpalu a po zalití či ochlazení se částečně vrací do normálu.
Mšice zanechávají nejspolehlivější stopu: medovici. Stačí přejet prstem po rubu listu, a pokud je lepkavý, diagnóza je jasná. K tomu se přidává černý povlak sazovité plísně, kolonie drobných škůdců na spodní straně listů a zvýšený výskyt mravenců, kteří medovici sbírají. UC IPM navíc upozorňuje, že jakmile mšice list zkroutí, schová se v něm před postřikem i před slunéčky sedmitečnými. Pozdní zásah proto ztrácí účinnost. Proč další dávka hnojiva může oddálit sklizeň o týdny
Instinkt většiny pěstitelů velí: zkroucený list znamená oslabenou rostlinu, přidej živiny. Právě tady se ale rodí nejdražší chyba sezóny. Efekt nadbytečného dusíku kulminuje tři až čtyři týdny po aplikaci. Rajče přepne do režimu bujné vegetace: mohutné listy, silné výhony, minimální kvetení. Americká
Virginia Cooperative Extension to shrnuje výstižně: „samá nať a žádný plod“.
V praxi to znamená, že kdo přihodí hrst hnojiva v polovině července, riskuje posunutí násady plodů až do druhé poloviny srpna. V české sezóně, kde první mrazíky mohou přijít koncem září, jde o hazard s celou pozdní úrodou. A co hůř, nadbytek dusíku podle UConn Extension urychluje množení mšic. Jedna chybná diagnóza tak otevírá dveře druhému problému.
Diagnostická zkratka: nejdřív otočit list, potom sahat po hnojivu
Spolehlivý rozlišovací postup zabere minutu:
Otočte list rubem nahoru a přejeďte po něm prstem. Lepkavý povrch, drobné kolonie, mravenci? Mšice. Prohlédněte barvu a tloušťku. Tmavě zelený, silný, kožovitý list na spodním patře keře u bujné rostliny? Podezření na přebytek dusíku. Zkontrolujte vrchol rostliny. Pokud nový růst vypadá normálně a deformace zůstává jen na starších listech, jde pravděpodobně o fyziologickou reakci na horko. Takové kroucení se po odeznění stresu obvykle samo srovná. Sledujte směr stáčení jako orientační vodítko: nahoru a dovnitř ukazuje spíš na tepelný stres, pod sebe na výživový problém, ale nikdy jako jediné kritérium.
Směr deformace funguje jako první filtr, nikoli jako verdikt. Jistotu přináší teprve kombinace všech znaků: textury, zbarvení, lepkavosti a pozice na keři.
Zdroj fotografie: Foto: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Co dělat, když už jste přehnojili: záchranný plán pro rajčata v nádobách i na záhonu
Na záhoně stačí okamžitě zastavit přísun dusíku a důkladně prolít půdu čistou vodou, aby se přebytečné soli vyplavily hlouběji do profilu. U rajčat v květináčích a truhlících je situace složitější, bez funkčních odtokových otvorů skutečný proplach neuděláte. Řešením bývá vložení menšího květináče s drenáží dovnitř ozdobného obalu, případně dodatečné provrtání dna.
Staré deformované listy se většinou nenarovnají. Klíčovým signálem obnovy je zdravý nový růst na vrcholu; pokud se během pěti až sedmi dnů kroucení dál nešíří a čerstvé listy vypadají normálně, rostlina se vrací do rovnováhy. S dalším přihnojováním dusíkem vyčkejte minimálně do první viditelné násady plodů. Řada odborných doporučení uvádí, že dobře založené rajče po nasazení prvních plodů další dusík často vůbec nepotřebuje.
Horké české léto 2026: kdy přistínění zachraňuje úrodu
Data
ČHMÚ potvrzují, že letošní sezóna patří k nejteplejším v historii měření. Při teplotách, které v červnu opakovaně překračovaly 35 °C, rajčata přestávají nasazovat plody, protože pyl ztrácí životaschopnost a květy opadávají. Přistínění stínicí tkaninou o propustnosti kolem 40–60 % dokáže snížit teplotu v porostu o několik stupňů a zároveň omezit transpiraci, která při extrémním vedru vysává vodu z listů rychleji, než ji kořeny stačí doplňovat.
Přistínění přitom dává smysl i v běžně teplém českém létě, nejen při rekordních vlnách. Odpolední stín mezi druhou a pátou hodinou chrání květy, stabilizuje vlhkost substrátu a snižuje riziko fyziologického kroucení listů. V kombinaci s ranní zálivkou a mulčem kolem pat rostlin jde o nejlevnější pojistku proti ztrátě úrody, kterou zahrádkář má k dispozici.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Karel Novák