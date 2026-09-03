Mistr světa F1 Norris zakládá vlastní tým a program pro mladé jezdce. Přetáhl k sobě muže, který vyhrál 40 titulů

Dva dny po podpisu prodloužené smlouvy s McLarenem minimálně do konce roku 2030 představil Lando Norris 2. září v Itálii, těsně před víkendem Grand Prix v Monze, projekt, který přesahuje jeho aktivní kariéru za volantem. Nejde o charitativní nadaci ani o marketingovou spolupráci s jedním týmem. LN4 Fusion je závodní organizace s potvrzeným vstupem do tří šampionátů od sezony 2027, s rozjetým testovacím programem v Británii, podanou přihláškou do F2 a paralelním programem pro financování mladých jezdců bez zázemí. A na pozici šéfa týmu sedí muž, jehož jméno v paddocku juniorských formulí znamená víc než kterýkoli sponzorský kontrakt.
Rosin: čtyři dekády v Premě, teď nová kapitola
René Rosin strávil celou profesní kariéru v Premě, jednom z nejúspěšnějších týmů v historii juniorského motorsportu. Oficiální materiály LN4 Fusion mluví o „více než 40 šampionátových titulech za poslední dvě dekády“ pod jeho vedením. Přesný rozpad po sériích a ročnících veřejně k dispozici není, ale doložitelná čísla samotné Premy dávají představu o měřítku: 13 týmových a 12 jezdeckých titulů v mezinárodní F3 od roku 2003, statisticky nejúspěšnější tým historie F2 se dvěma týmovými a třemi jezdeckými tituly, k tomu úspěchy v Italian F4, German F4, Formula Regional a F1 Academy. Prema jako organizace uváděla v dubnu 2024 celkem 80 titulů napříč svou historií. Rosin stál u podstatné části z nich.
Rodina Rosinových z Premy odešla na začátku ledna 2026. Důvody rozchodu nebyly oficiálně zveřejněny. Mezi odchodem a zářijovým oznámením LN4 Fusion uplynulo osm měsíců, dost času na to, aby šlo o promyšlenou akvizici, ne impulzivní přetažení. V nové roli má Rosin zodpovídat za sportovní program, technické prostředí a konkurenceschopnost celé závodní struktury.
Co přesně LN4 Fusion je, a co zatím není
Projekt má dvě oddělené vrstvy, které je důležité neplést.
LN4 Fusion je závodní tým. Potvrzený plán pro rok 2027 zahrnuje tři šampionáty:
- Italian F4 Championship
- FIA Formula Regional European Championship (FRECA)
- FIA Formula 3 Championship
Pro platformu F3 tým získal vybraná aktiva od AIX Racing. V Británii už probíhá vlastní testovací program pro British F4 v základně v Cambridgeshire; vstup do tamního šampionátu se chystá, jakmile přijde „správná příležitost“. U FIA Formula 2 je podaná přihláška, ale účast zatím potvrzená není. Hlavní evropské sídlo se buduje ve Venetu v severní Itálii.
LN4 Legacy Programme je samostatný, plně financovaný program pro rozvoj mladých jezdců. Provozuje ho ADD Management pod vedením Juliana Rouse. Cíl je jasný: najít výjimečné talenty, kterým chybí peníze nebo podpůrné zázemí, a nabídnout jim financování, koučink, mentoring, mediální vedení i kariérní podporu. Veřejná přihláška ani konkrétní výběrová kritéria zatím zveřejněna nebyla; v první fázi se místa budou podle všeho obsazovat přes scouting a kontakty v kartingových a juniorských sítích.
Proč to není hobby aktivního jezdce
Největší riziko podobných projektů bývá v tom, že slavné jméno přiláká pozornost, ale chybí provozní páteř. Norris tohle riziko ošetřil už v den oznámení. Operativu řídí Dan Richards jako CEO, britskou větev vede Dan Hazlewood, technicko-závodní stránku Guillaume Capietto. Náborová stránka propojená s oficiálním webem LN4 Fusion už vypisuje inženýrské a mechanické pozice pro F2, F3 i F4. To není powerpointová prezentace, je to rozjezd reálné závodní infrastruktury.
Srovnání s jinými iniciativami jezdců F1 ukazuje, jak neobvyklý model Norris zvolil. Hamiltonova nadace Mission 44 se zaměřuje na vzdělání, zaměstnatelnost a inkluzivitu v motorsportu, ne na provoz závodního týmu. Norris spojuje obě roviny: vlastní závodní strukturu ve feederových sériích a vedle ní nezávislý talentový program. Podle LN4 Fusion jde o první moderní juniorský formulový tým podpořený úřadujícím mistrem světa F1.
Prema po Rosinovi a síla benchmarku
Odchod Rosina z Premy nebyl pro italský tým bezvýznamný. Prema vstoupila do „nové kapitoly“ se Stephanem Mitasem jako CEO a šéfem týmu a dál funguje napříč klíčovými kategoriemi. Výkonnostní data ale mluví jasně: v době oznámení LN4 Fusion je Prema ve F2 desátá se 40 body, ve F3 sedmá s 50 body. Krátkodobé oslabení po odchodu Rosinovy rodiny je z čísel obhajitelné, i když o dlouhodobém pádu mluvit nelze.
Pro kontext: ART Grand Prix, druhý velký benchmark juniorských formulí, uvádí 23 mezinárodních jezdeckých a 21 týmových titulů. Rosinových „40+“ ho řadí do úplné špičky managementu feederových sérií, byť různé týmy počítají úspěchy odlišnou metodikou.
Otevřené dveře, ne hotový plán
Norris sám říká, že projekt má trvat déle než dva, pět nebo deset let. Oficiální jazyk LN4 Fusion mluví o „nezávislé závodní platformě“ a o soutěžení „od juniorských kategorií po nejvyšší úrovně motorsportu“. Dveře k případné budoucí expanzi, třeba směrem k F2 nebo výš, si nechává otevřené. Veřejně ale neoznámil plán na vlastní tým v F1.
Geografické omezení pro talentový program vypsané není. Evropský rozkrok projektu (Veneto, Cambridgeshire, italské a mezinárodní šampionáty) ho činí logisticky relevantním i pro středoevropské závodníky. Konkrétní český scouting nebo partnerství zatím nikdo neoznámil, ale bariéra vstupu spočívá spíš v talentu a viditelnosti než v zeměpisu.
Norris nepostavil billboard se svým jménem. Postavil organizaci s člověkem, který ví, jak z juniorů dělat šampiony, a dal jí peníze, lidi a závodní kalendář. Zbytek ukáže asfalt.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta