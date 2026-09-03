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Skořápky od ořechů jsem roky vyhazovala. Květinářka mi ukázala, co s nimi udělat v květináči

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Skořápky vlašských ořechů můžete použít jako levnou ozdobu do svých květináčů. Kromě hezčího vzhledu přinesou i řadu zajímavých benefitů.
Skořápky od ořechů jsem roky vyhazovala. Květinářka mi ukázala, co s nimi udělat v květináči

Skořápky od ořechů jsem roky vyhazovala. Květinářka mi ukázala, co s nimi udělat v květináči

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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