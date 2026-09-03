Ode dneška se v Lidlu tvoří dlouhé fronty. Vepřové a tvrdé sýry mají za nejnižší cenu v historii

Kdy naposledy stálo kilo masa pod šedesát korun
V regálech se objevila vepřová kýta bez kosti za 54,90 Kč za kilogram – číslo, které vypadá spíš jako překlep než reálná nabídka. Přitom nejde o žádné pochybné zbytky, ale o standardní maso vhodné na řízky, pečeni i guláš. Prodejny proto zavedly limit: maximálně pět balení na osobu za den, aby se zásoby nestihly vyprázdnit během prvních hodin.
Podobně nízko se dostaly i další základní potraviny. Brambory typu B za 8,90 Kč za kilo nebo hladká mouka za 9,90 Kč – takové ceny dnes v běžném provozu supermarketů téměř neexistují. Kdo má doma místo ve spíži nebo mrazáku, může si vytvořit zásobu na několik týdnů dopředu.
Akce startuje dnes a potrvá do neděle 6. září, případně do vyprodání skladových zásob. Podle zkušeností z minulých let mizí nejžádanější položky z pultů během prvních dvou dnů.
Co ještě stojí za pozornost v aktuální nabídce
Kromě masa a základních surovin se v letáku objevuje i dýně hokaido za 19,90 Kč za kilogram. Podzimní sezona právě začíná a hokaido patří mezi nejpraktičtější druhy – slupku není potřeba loupat, takže příprava zabere minimum času. Hodí se do polévky, rizota nebo jen nakrájená a upečená v troubě.
Bezsemenné bílé hrozny v půlkilovém balení vyjdou na 24,90 Kč. Září je jejich přirozená sezona a absence pecek oceníte hlavně u dětí nebo jako rychlou svačinu do práce. Stejně jako dýně ale patří mezi položky, které z regálů mizí rychle – kdo má zájem, měl by vyrazit hned zkraje akce.
Z dalších položek stojí za zmínku kuřecí křídla za 79,90 Kč za kilogram. Dají se marinovat, grilovat nebo upéct v troubě s minimální přípravou. Dostupnost bývá klidnější než u vepřového, takže není nutné spěchat.
Anglická slanina plátková v půlkilovém balení za 89,90 Kč pokryje snídaně, sendviče nebo základ do rychlého vaření. Losos keta za 33,90 Kč na sto gramů zase nabízí omega-3 mastné kyseliny, které odborníci doporučují zařazovat do jídelníčku aspoň dvakrát týdně.
Ze zásob do spíže lze doplnit konzervovaný tuňák ve slunečnicovém oleji – tři balení po sedmdesáti gramech za 44,90 Kč. Vydrží dlouho a hodí se do salátu, těstovin nebo prostě na chleba, když není čas vymýšlet. Podobně praktická je směs ořechů v dvousetgramovém balení za 54,90 Kč – zasytí, obsahuje zdravé tuky a snadno se vejde do tašky jako svačina.
Jak sledovat akce dopředu a ušetřit ještě víc
Letáky vycházejí dvakrát týdně – hlavní v pondělí, doplňkový ve čtvrtek. Na srovnávacích webech se ale často objevují už v pátek, takže si můžete nákup naplánovat s předstihem. I pár desítek korun ušetřených u většího nákupu se časem sečtou.
Aplikace Lidl Plus navíc nabízí digitální kupony, které někdy dokážou cenu snížit ještě víc. Ne vždy se kombinují s akcemi z letáku, ale u vybraných produktů můžete získat další slevu.
V nabídce se mimochodem objevil i sýr Eidam značky Pilos v balení po stu gramech za 12,90 Kč – sleva 32 procent oproti běžné ceně. Takže i nadpis slibující tvrdé sýry za historicky nízkou cenu má své opodstatnění.
Zdroje článku: lidl.cz/l/cs/letak, centrum.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková