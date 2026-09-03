Sport u dětí poráží počítače. Na kroužky chodí čtyři z pěti školáků

Podle Minisčítání 2025 Českého statistického úřadu (ČSÚ), do kterého se zapojilo přes 80 tisíc žáků, označilo sport za svou nejčastější aktivitu po škole 22,2 procenta dětí ve věku 9 až 15 let. Hraní na počítači, mobilu nebo tabletu uvedlo 15,1 procenta dětí. ČSÚ ale zároveň upozorňuje, že nejde o reprezentativní výzkum celé dětské populace. Sport má mezi dětmi silnější pozici než v minulosti. V roce 2010 ho jako hlavní aktivitu po škole uvádělo 16,6 procenta dětí, v roce 2025 to bylo 22,2 procenta.
Na kroužek chodí čtyři děti z pěti
Organizované aktivity mají mezi dětmi stále výrazné místo. Výzkumná studie ResSOLUTION Group z roku 2025, která pracovala s reprezentativním vzorkem 1000 dětí ve věku 10 až 14 let dotazovaných prostřednictvím rodičů, zjistila, že 81 procent dětí chodí alespoň jednou měsíčně na nějaký kroužek. Alespoň jednou týdně jej navštěvuje 74 procent dětí.
S věkem ale zájem klesá. U dětí ve věku 10 až 12 let chodí na kroužek alespoň jednou týdně 76 procent chlapců a 84 procent dívek. Ve věku 13 až 14 let už je to 67 procent chlapců a 63 procent dívek.
Rozdíl je patrný také podle místa bydliště. Několikrát týdně nebo denně chodí na kroužky 50 procent dětí z vesnic, zatímco ve velkých městech je to 63 procent. Výzkumníci připouštějí, že jedním z důvodů může být větší nabídka a dostupnost kroužků ve městech.
Na Královéhradecku je nabídka pestrá
Možností je na začátku nového školního roku v regionu řada. Domy dětí a mládeže a další organizace nabízejí vedle sportu také hudební, výtvarné, technické nebo jazykové aktivity. Například aktuální nabídka DDM Hořice pro školní rok 2026/2027 zahrnuje atleticko-gymnastický kroužek, šachy, keramiku, výtvarné aktivity, angličtinu nebo hru na kytaru. Nejde přitom jen o klasické kroužky, v nabídce je například také herní klub zaměřený na deskové a karetní hry.
Rozmanitost nabídky potvrzuje i samotný Královéhradecký kraj, který pro rok 2026 vypsal samostatné dotační programy pro volnočasové aktivity a sport a tělovýchovu.
Dost času nadále zabírá online svět
Volný čas dětí se zároveň stále výrazně odehrává online. Podle ČSÚ tráví děti nejčastěji na internetu kolem tří hodin denně. Přibližně pětina je online více než pět hodin denně a u patnáctiletých je tento podíl ještě vyšší.
Nový školní rok tak přináší starou otázku v poněkud nové podobě: najít aktivitu, která dítě opravdu baví, a přitom mu ponechat dostatek času na kamarády, odpočinek i obyčejné nicnedělání. Statistiky přitom ukazují, že přes rostoucí význam digitálního světa sport a další organizované aktivity z dětského volného času rozhodně nezmizely.