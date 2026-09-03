Peštová otevřela neurvalá Holcova ústa. Havel prý smrděl kultem osobnosti, pak dorazili Gottwald, Lenin i Stalin

Reklama
7 min
Peštová otevřela neurvalá Holcova ústa. Havel prý smrděl kultem osobnosti, pak dorazili Gottwald, Lenin i StalinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Liga užitečných Babišových má za sebou plodné dny.
Poslankyně za hnutí ANO Berenika Peštová, FOTO: PSP ČR/se souhlasem
Zdroj:
Reklama
Sociální služby nepotřebují strašit. Potřebují vědět, co bude dál
Ministryně financí Alena Schillerová při obhajobě návrhu státního rozpočtu řekla, že pokud by měl…
Wollner mění židli. Nově je šéfredaktorem deníku Forum 24
Vydavatelství Forum 24 od září mění rozdělení manažerských a redakčních kompetencí.
Očekávané události 2. září 2026
– Prezident republiky Petr Pavel přijme na Pražském hradě ministra školství, mládeže a...
Rekordních 30 miliard. Ale co se skutečně změní?
Poslední prázdninový den se Ministerstvo financí pochlubilo rekordním objemem finančních prostředků na...
Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
- Trpěli tam i Čechoslováci. Naši experti poprvé zkoumají bývalý sovětský Gulag
- Státní hrady a zámky v Pardubickém kraji lákaly letos v létě více turistů než loni
- Nečekané shledání v Křenové. Muž poznal své sedlo na cizím jízdním kole
- V hlavní roli pavučina. Příběh jako ze Sherlocka Holmese řešili strážníci v Jablonci
IKEA od 1. září srazila ceny na historické minimum. Akce se týká 815 výrobků
FAJNTIP.cz
dnes, 16:30
3 min
Google zamkne Pixel 10 tak, že se už nikdy nevrátíte ke starší verzi Androidu. Kdo to zkusí, riskuje zničení telefonu
Mobify.cz
dnes, 16:13
4 min
Zapomenutá pochoutka ze spíže: Slanečci naložení v oleji po domácku – dobrota na chleba i studený talíř
Cooky.cz
dnes, 16:12
4 min
Otec malé futsalistky nezvládl emoce na dětském turnaji. Odjel domů pro revolver a na parkovišti číhal na rozhodčí
SportyŽivě
dnes, 16:10
4 min
Golfista Woods přišel o řidičák na pět let. U soudu ho přesvědčila přiznat vinu partnerka, snacha prezidenta Trumpa
SportyŽivě
dnes, 16:01
4 min
Reklama
Trpěli tam i Čechoslováci. Naši experti poprvé zkoumají bývalý sovětský Gulag
Plzeňská Drbna
dnes, 16:01
3 min
Státní hrady a zámky v Pardubickém kraji lákaly letos v létě více turistů než loni
Náš REGION
dnes, 16:00
2 min
V hlavní roli pavučina. Příběh jako ze Sherlocka Holmese řešili strážníci v Jablonci
Liberecká Drbna
dnes, 16:00
1 min
Z jedné europalety vznikne lavice, stolek i zelená stěna na balkon. Většina lidí je přitom nechá zadarmo odvézt do sběrného dvora
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
5 min
Rajčata s kroucenými listy většina zahrádkářů přehnojí ještě víc. Přitom stačí rozpoznat jeden detail a úroda se vzpamatuje
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 16:00
4 min
Reklama
Nečekané shledání v Křenové. Muž poznal své sedlo na cizím jízdním kole
Brněnská Drbna
dnes, 16:00
1 min
Ode dneška se v Lidlu tvoří dlouhé fronty. Vepřové a tvrdé sýry mají za nejnižší cenu v historii
NESPECHEJ.cz
dnes, 16:00
3 min
Sport u dětí poráží počítače. Na kroužky chodí čtyři z pěti školáků
Hradecká Drbna
dnes, 16:00
2 min
Plevel mezi dlažebními kostkami zmizí do dvou dnů. Stačí směs ze dvou surovin za pár korun, které má doma každý
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:56
2 min
Peštová otevřela neurvalá Holcova ústa. Havel prý smrděl kultem osobnosti, pak dorazili Gottwald, Lenin i Stalin
Inregion.cz
dnes, 15:54
7 min
Reklama
Odstartoval nový investigativní web Deník P, navazující na proslulého Thomase Pauknera
Borovan.cz
dnes, 15:48
1 min
Macinka chce snížit schodek rozpočtu, Schillerová mluví o nižších jednotkách miliard
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 15:33
Sedm životů: Will Smith málem přišel o roli, medúza mohla zabít za tři minuty a Tyson vzal do kina placenou společnici
V Telce
dnes, 15:29
3 min
PŘEHLED: Kosovská, u Billy, Romana Havelky. Jaké další silnice se budou opravovat?
Jihlavská Drbna
dnes, 15:28
1 min
Douděra opouští Slavii a v dopise na rozloučenou uznal své chyby. Do nadace klubu navíc věnoval 100 tisíc korun
SportyŽivě
dnes, 15:22
4 min
Reklama
Národní divadlo moravskoslezské zahájí sezonu galavečery s ukázkou novinek
Ostravská Drbna
dnes, 15:19
1 min
Globální reklamní skupina WPP by měla propouštět, česká dcera k případným dopadům mlčí
Borovan.cz
dnes, 15:16
1 min
Ostuda na Keprníku. Z jedné strany kamenná dálnice, z druhé rozbitý dřevěný chodník
Hanácká Drbna
dnes, 15:15
1 min
Alcaraz varuje tenisový svět: Když se nic nezmění, bude to ještě horší. Plánuje vynechávat turnaje a vzdorovat ATP
SportyŽivě
dnes, 15:10
4 min
Nechte ho spadnout, jinak platíte. Ovoce z cizí větve může stát 15 000 Kč, i když visí nad vaší zahradou
adbz.cz
dnes, 15:09
1 min
Reklama
Co dnes znamená být mužem? Výstava Andros v DOXu zkoumá maskulinitu z mnoha úhlů
Aktuálně.cz - Magazín
dnes, 15:06
Pohádka o ježkovi Tobiášovi, který si chtěl vypěstovat křídla z pampelišek
Pohádky bez konce
dnes, 15:05
9 min
Slapy začnou poprvé v historii klesat. Voda z nádrže má zachránit průtok Vltavy
Budějcká Drbna
dnes, 15:05
3 min
Cikánské řezy jsou stará škola v nejlepším slova smyslu: Poctivý moučník, který neurazí na oslavě ani návštěvu
Cooky.cz
dnes, 15:05
3 min
Policie vyšetřuje srážku vlaku s popeláři u Prostějova
Náš REGION
dnes, 15:00
1 min
Reklama
CENTRUM o páté: Emoce na kurtu, velký spor o roli toaletního papíru i gastronomické mýty
Be Native extra
dnes, 15:00
2 min
Pardubické krematorium vypadá jako pohádkový palác. Za atmosférou, která děsí i bez filmu, stojí rondokubismus Pavla Janáka
VědaŽivě.cz
dnes, 15:00
3 min
Kdo má WhatsApp, může čekat problém. K fotkám se teď dostane kdokoliv. Heslo do telefonu znát nemusí
NESPECHEJ.cz
dnes, 15:00
3 min
Směs za pár korun ze spíže nakrmí papriky tak, že keříky neunesou vlastní úrodu. Klíčem je surovina, kterou většina lidí vyhodí
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 15:00
3 min
MPSV vyčlení 100 milionů Kč na podporu lidí s autismem a jejich rodin
Trade-off
dnes, 14:56
1 min
Reklama
Bývalý sparťan Kanga čelí podezření, že je o pět let starší. Pravda o jeho identitě je ale ještě komplikovanější
SportyŽivě
dnes, 14:54
3 min
Spolupráce s Francií pomáhá Ukrajině i boji proti migraci, řekl britský premiér
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:48
Pražské děti se s psychickými problémy raději obrací na AI než na lidi
Pražská Drbna
dnes, 14:47
2 min
Budeme vládnout spolu. Babiš s Hušbauerem naznačili, jak chtějí vyléčit Prahu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 14:45
Muradov dostane za jeden zápas miliony. Postaví se proti šesti mužům z jedné rodiny a jeho žena prozradila, co bude s penězi
SportyŽivě
dnes, 14:44
3 min
Reklama
Reklama
„Mohl to být megaprůšvih.“ Ohrozil Macinka sám sebe v rozhovoru s „Pauknerem“?
„Opilý Ráž, hanba, fuj.“ Koncert Elánu vyvolal pořádnou bouři
Dlouholetý spor o zavěšení toaletního papíru má jasné rozuzlení. Správně má směřovat lícovou stranou k člověku
Zemřel básník, publicista a signatář Charty 77 Milan Ohnisko
Brána do pekla v Turkmenistánu po 50 letech pohasíná. Její úplné uzavření paradoxně uškodí celému podnebí
Reklama
Reklama