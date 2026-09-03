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Trpišovský zapsal na soupisku Slavie pro Ligu mistrů kompletní kádr. Jedinou obětí je brankář

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Slavia uzavřela soupisku pro ligovou fázi Ligy mistrů bez jediného bolestivého škrtu mezi zdravými oporami. Chybí na ní jen Jindřich Staněk.
Trpišovský zapsal na soupisku Slavie pro Ligu mistrů kompletní kádr. Jedinou obětí je brankář

Trpišovský zapsal na soupisku Slavie pro Ligu mistrů kompletní kádr. Jedinou obětí je brankář

Zdroj: SK Slavia Praha
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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