Trpišovský zapsal na soupisku Slavie pro Ligu mistrů kompletní kádr. Jedinou obětí je brankář

Ještě 30. srpna seděl Staněk na lavičce v derby na Letné. O čtyři dny později, když Slavia zveřejnila pětadvacítku pro nejprestižnější klubovou soutěž, jeho jméno v seznamu nebylo. Žádná administrativní chyba, žádné akutní zranění; veřejně dostupné indicie ukazují na sportovně-kádrové rozhodnutí a podle iDNES i na možnou přípravu odchodu. Pro podzimní Ligu mistrů Slavia v brance sází na Jakuba Markoviče a Nazara Domčaka.
Pětadvacítka bez překvapení, až na jedno jméno
List A pro ligovou fázi vypadá takto:
|Post
|Hráči
|Brankáři
|Nazar Domčak, Jakub Markovič
|Obránci
|Tomáš Holeš, Štěpán Chaloupek, Samuel Isife, David Jurásek, Mikuláš Konečný, Ange N’Guessan, Eliáš Piták, Tomáš Vlček, David Zima
|Záložníci
|Toumani Diakité, Pavel Kačor, Oskar Kubiak, David Moses, Wiktor Nowak, Lukáš Provod, Michal Sadílek, Mubarak Suleiman, Danijel Šturm
|Útočníci
|Emmanuel Ayaosi, Tomáš Chorý, Mojmír Chytil, Bryan Ouanda, Ivan Schranz
Devět obránců, devět záložníků, pět útočníků a dva brankáři. Právě ta dvojka v brance je klíčová, na Listu A se pro gólmany počítá každé místo dvojnásob. Slavia vybrala Markoviče jako jedničku a Domčaka jako pojistku. Staněk zůstal za čárou.
Proč Staněk, a proč právě teď
Na jaře 2026 přišlo zranění, které Staňka vyřadilo z branky. Markovič dostal šanci a využil ji natolik, že v derby 30. srpna na Letné chytal právě on. Staněk seděl vedle náhradníků. Lavička v ligovém zápase ale neznamená automaticky místo na evropské soupisce. Limit 25 hráčů nutí k rozhodnutím.
Podle iDNES šéf představenstva Jaroslav Tvrdík už dříve hovořil o dvojici Markovič–Domčak jako o variantě pro případ Staňkova odchodu. Nezařazení na soupisku je tak nejspíš prvním veřejným potvrzením toho, co se v zákulisí rýsovalo delší dobu. Reprezentační brankář, který ještě před rokem byl jedničkou pro pohárovou Evropu, najednou stojí mimo ni.
Klidnější registrace než loni
Srovnání s loňským ročníkem mluví jasně. Před rokem Slavia na svém webu veřejně přiznávala šest jmen mimo soupisku: Emmanuel Fully, Ondřej Kolář, Divine Teah, Giannis-Fivos Botos, Lukáš Vorlický a Ondřej Zmrzlý. Letos jsme se podle iSportu nemuseli dívat na bolestivé škrty mezi zdravými a použitelnými oporami. Vedle Staňka chybí ještě Ogbu či Denis Halinský, který podle dostupných informací míří na hostování do Pardubic, ale to jsou očekávatelné absence, ne bolestivé škrty.
Pomohl i mechanismus Listu B. UEFA na něj dovoluje zapsat neomezený počet hráčů narozených 1. ledna 2005 a později, kteří splňují podmínku nepřerušené klubové příslušnosti. List B se navíc dá měnit až do 23:59 středoevropského času den před každým zápasem. Slavia tak nemusela „pálit“ místa na Listu A pro způsobilé mladíky a získala prostor pro hotové hráče v hlavní pětadvacítce.
Co dál s Ligou mistrů i se Staňkem
List A je po uzávěrce 2. září v zásadě fixní. Výjimky existují, ale jsou úzké: u brankáře při absenci delší než 30 dní, u hráče v poli při absenci přes 60 dní. Pokud by Slavia postoupila do vyřazovací fáze, může do 4. února 2027 dopsat až tři nové hráče. Pro podzim je ale Staněk mimo.
První zápas ligové fáze odehraje Slavia ve čtvrtek 10. září doma proti Lens. Pak přijdou výjezdy do Baku k Sabahu a do Istanbulu na Fenerbahçe, domácí duely s Arsenalem a Villarrealem, cesta do Mnichova k Bayernu, do Porta a na závěr domácí Aston Villa. Program nabitý jmény, která si žádají stabilní brankářskou jedničku.
Markovič ji má. Staněk má otevřenou budoucnost, jen už zřejmě ne v Edenu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle