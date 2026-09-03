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Zapomenutá pochoutka ze spíže: Slanečci naložení v oleji po domácku – dobrota na chleba i studený talíř

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Slanečci jsou pro mě čistá nostalgie. Vzpomínám si, jak babička otvírala sklenici naložených sleďů a celá kuchyň se okamžitě naplnila tou charakteristickou vůní octa a koření. Dnes si je nakládám sama bez soli, protože ryba je dost slaná sama o sobě, jen s cibulí, bobkovým listem, novým kořením, pepřem a slunečnicovým olejem.
Fotografie ke slanečkům

Fotografie ke slanečkům

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Zapomenutá pochoutka z babiččiny spíže: Domácí slanečci v oleji, kteří předčí ty kupované
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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