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Zopakují taktiku Red Bullu ze Spa: Antonelli potvrdil plán na sobotu

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Už několik dní víme, že Monza neuvidí na pole position stát domácího pilota. Andreu Kimiho Antonelliho totiž čeká plánovaná výměna pohonné jednotky a start ze zadních příček.
Zopakují taktiku Red Bullu ze Spa: Antonelli potvrdil plán na sobotu

Zopakují taktiku Red Bullu ze Spa: Antonelli potvrdil plán na sobotu

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