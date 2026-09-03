Lehečka porazil na US Open 2026 muže, který ho vyřadil na Roland Garros. Pak překvapil komentářem o Plíškové

V Paříži to trvalo necelé dvě hodiny. Pablo Carreño Busta, bývalá světová desítka a dvojnásobný semifinalista US Open, rozebral Jiřího Lehečku v prvním kole Roland Garros 6:3, 7:6(3), 6:3, aniž by Čech kdy převzal kontrolu nad zápasem. O tři měsíce později, na betonových kurtech Flushing Meadows, se oba potkali znovu. Tentokrát ale Lehečka vstoupil na kurt jako jiný hráč, a odcházel z něj jako vítěz.
Paříž versus New York: dva zápasy, dva příběhy
Rozdíl mezi oběma duely nejlépe ilustruje první set. Na Roland Garros Lehečka prohrál úvodní sadu 3:6 a od začátku působil, jako by hledal rytmus, který nikdy nenašel. Na US Open otevřel demoličním 6:1. Čtyřiatřicetiletý Španěl, olympijský bronzový medailista z Tokia a šampion Masters v Montrealu 2022, tentokrát nestíhal.
Druhý set přinesl vyrovnanější boj zakončený tiebreakem. Lehečka ho zvládl 7:5, na rozdíl od pařížského tiebreaku, který prohrál 3:7. Třetí sada? Výpadek. Carreño Busta získal set 6:4 a na chvíli se zdálo, že pařížský scénář se vrací. Jenže právě tady se ukázal posun: místo spirály směrem dolů přišel okamžitý reset. Čtvrtý set 6:2 pro Lehečku, konečné skóre 3:1 na sety.
Sám po zápase zdůraznil, jak moc si výhry nad takto zkušeným soupeřem váží. A právě slovo „zkušenost“ se stalo klíčem k tomu, co řekl potom.
Tip, který nikdo nečekal
V rozhovoru pro Tennis Channel dostal Lehečka otázku na svou tipovanou vítězku ženské dvouhry. Podle sekundárních zdrojů odpověděl: Karolína Plíšková.
Reakce byly okamžité. Plíšková vstupovala do turnaje nenasazená, po zdravotních komplikacích mimo nejužší špičku žebříčku. V prvním kole proti Belgičance Hanne Vandewinkelové prohrávala 2:6, 2:5 a odvracela mečbol, než zápas otočila na 2:6, 7:5, 6:3. Favoritka na titul? Podle čísel rozhodně ne.
Jenže Lehečkův tip nebyl analytická sázka na kurzy. Byla to výpověď o tom, jak vnímá grandslamovou paměť. Plíšková má za sebou finále US Open 2016, roky stabilních výsledků na betonu a schopnost v rozhodujících momentech vytáhnout servis, který dokáže rozhodovat zápasy. Lehečka podle všeho sázel na to, že zkušenost a strop hráčky mohou převážit nad aktuální formou.
Realita byla nakonec tvrdší. Ve druhém kole 2. září Plíšková narazila na patnáctou nasazenou Dianu Šnajderovou a prohrála 1:6, 6:7(4). Odvážný tip se nenaplnil, ale jako gesto respektu k veteránce s velkým betonovým repertoárem dával smysl.
Nový trenér, nový přístup
Za Lehečkovým proměněným výkonem stojí i čerstvá spolupráce s francouzským koučem Frédéricem Fontangem. Změna přišla zhruba měsíc před US Open, po rozchodu s dlouholetým trenérem Michalem Navrátilem. Lehečka o důvodech mluvil otevřeně: hledal „extrémního profíka“ se zkušeností z nejvyšších pater, lepší komunikační soulad a novou perspektivu. Vztah s Navrátilem se podle jeho slov postupně proměnil v model „otec a syn“, což přestalo fungovat pro profesní růst.
O Fontangovi říká, že zjednodušuje sdělení a pomáhá posouvat jednotlivé aspekty hry. Výsledek byl vidět právě ve čtvrtém setu proti Carreñovi Bustovi: v momentu, kdy dřívější Lehečka možná ztrácel hlavu, tentokrát přišla klidná, kontrolovaná reakce.
Po výhře ve druhém kole nad Britem Tobym Samuelem 6:4, 6:2, 6:4 postoupil Lehečka do třetího kola, kde ho čeká Stefanos Tsitsipas. Oficiální rozbor pavouku před turnajem ho řadil do čtvrtiny s Benem Sheltonem a potenciálně Carlosem Alcarazem ve čtvrtfinále. Cesta do druhého týdne existuje, ale bude bolet.
Federerův večer a emoce, které k tenisu patří
Celý úvodní týden US Open 2026 prostupovalo jedno velké jméno: Roger Federer. Organizátoři mu 25. srpna uspořádali v Arthur Ashe Stadium speciální večer nazvaný „An Icon Returns to New York“ s Andym Roddickem, Andre Agassim a Johnem McEnroem na kurtu. Akce byla rámována Federerovým uvedením do Mezinárodní tenisové síně slávy.
Lehečka, pro kterého je Federer dlouhodobým idolem, na atmosféru kolem ceremonie reagoval emotivně. Přesné znění jeho slov se nepodařilo veřejně dohledat, ale kontext mluví jasně: dvaadvacetiletý Čech, který vyrostl na Federerových zápasech, stál ve stejném areálu, kde jeho vzor právě vstupoval do tenisové nesmrtelnosti. Některé momenty prostě přesahují výsledkovou tabuli.
Lehečka na US Open 2026 ukázal víc než jen schopnost vyhrát odvetný zápas. Ukázal, že umí po prohraném setu přepnout místo toho, aby se sesypal, a že si v šatně všímá hráček, kterým žebříček už nepatří, ale kurt ano.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář