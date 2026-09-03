Žádný požár ani nehoda. Hasiči likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žádný požár ani nehoda. Hasiči likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinu
Neobvyklý případ rozplétali plzeňští strážníci. Vyjížděli ke garážím u nemocnice na Borech, kde se válela...
Více než 16 let vedou nejen Plzeňané bouřlivé diskuse o pozlacených kašnách na náměstí Republiky. Moderně...
Policejní zásahová jednotka zakročovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z domů v...
Práce archeologa už dávno není jen bádáním nad mapami a lopotěním na vykopávkách. Tento vědecký obor prošel...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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