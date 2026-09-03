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Žádný požár ani nehoda. Hasiči likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinu

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Poněkud netypický zásah mají za sebou dobrovolní hasiči ze Spáleného Poříčí na jižním Plzeňsku. Nevyjížděli totiž k nehodě ani k požáru. Dokonce nezachraňovali ani člověka či zvíře v nesnázích. Likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinu, která ničí původní druhy a produkuje toxické látky způsobující na kůži popáleniny.
Žádný požár ani nehoda. Hasiči likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinu

Žádný požár ani nehoda. Hasiči likvidovali extrémně agresivní invazní rostlinu

Zdroj: JSDH Spálené Poříčí
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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