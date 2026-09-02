Zásahovka vyrazila proti ozbrojenému muži. Zabarikádoval se v domě, kde měl zbraněPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zásahovka vyrazila proti ozbrojenému muži. Zabarikádoval se v domě, kde měl zbraně
S dramaturgií, která vedle klasických děl, jako jsou Romeo a Julie či Bohéma, sází na původní tvorbu i...
Z výšky šesti metrů spadla na zem z jedné z překážek v lanovém centru dvacetiletá žena a vážně se zranila....
Dýně, kam se podíváš! Nejen srdce každého milovníka Halloweenu zaplesá při pohledu na obrovské hromady dýní...
Schází se na dětských hřištích, ale rozhodně se jen nebaví na houpačkách. Skupinky dospívajících často...
Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...Všechny články tohoto autora →
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