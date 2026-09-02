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Zásahovka vyrazila proti ozbrojenému muži. Zabarikádoval se v domě, kde měl zbraně

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Policejní zásahová jednotka zakročovala proti ozbrojenému muži, který se zabarikádoval v jednom z domů v plzeňské městské části Doubravka. O muži je známo, že má doma více zbraní. Policie na stejné adrese zasahovala už v minulosti. Událost se stala ve středu v podvečer.
Zásahovka vyrazila proti ozbrojenému muži. Zabarikádoval se v domě, kde měl zbraně

Zásahovka vyrazila proti ozbrojenému muži. Zabarikádoval se v domě, kde měl zbraně

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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