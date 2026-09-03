Počasí se zase utrhne ze řetezu. Meteorologové právě ohlásili prudkou změnu

Kdo si zvykl na nadprůměrně teplé zářijové dny, měl by se připravit na změnu. Český hydrometeorologický ústav vydal předpověď, která naznačuje postupné ochlazování a příchod srážkové vlny. Nejkritičtějšími dny budou sobota 6. září a středa 10. září, kdy meteorologové očekávají déšť na většině území doprovázený bouřkami.
Pátek jako předehra
Počasí se zvolna začalo měnit už dnes. V některých oblastech se vyskytly přeháňky, které večer mohou ještě zesílit. Pátek by měl přinést podobný scénář – ojedinělé srážky bez výraznějšího plošného deště.
Teploty se budou držet mírně pod hodnotami, na které jsme si v posledních dnech zvykli, ale stále půjde o příjemných 20 až 25 stupňů Celsia.
Sobota přinese hlavní nápor
Klíčovým dnem v týdenní předpovědi je sobota. Meteorologové ji označili za den s nejvydatnějšími srážkami. „Na většině území se vyskytne déšť nebo přeháňky, ojediněle i bouřky,“ stojí v předpovědi ČHMÚ.
Pro plánování víkendových aktivit to znamená jediné – sobotní program raději směřujte dovnitř. Kdo plánoval zahradní slavnost nebo výlet do přírody, udělá lépe, když počká na neděli.
Neděle jako krátká úleva
Nedělní předpověď zatím vypadá příznivěji. Má být jasno až polojasno, pouze ráno se lokálně vytvoří mlhy. Teploty však klesnou na maximálně 21 až 25 stupňů Celsia. Jde o typické zářijové hodnoty, které signalizují definitivní konec letního počasí.
Příští týden: krátká pauza a pak znovu déšť
Pondělí by mělo být slunečné, úterý přinese jen občasné přeháňky. Pak ale přijde další srážková vlna.
„Bude oblačno až zataženo, na většině území déšť, přeháňky, místy bouřky,“ předpovídají meteorologové na středu a čtvrtek. Teploty se dostanou na 19 až 24 stupňů.
Příští pátek by už měl být klidnější. „Bude většinou oblačno, na severu až zataženo a ojediněle slabý déšť,“ doplnil ČHMÚ.
Co to znamená pro běžný den
- Nezapomeňte deštník – zejména ve čtvrtek, sobotu a ve středu příštího týdne
- Sobotní venkovní akce raději přesuňte nebo mějte záložní plán
- Řidiči by měli počítat se zhoršenou viditelností při průjezdu přeháňkami
- Zahrádkáři mohou odložit zalévání – příroda se postará sama
Změna počasí není dramatická, ale pro zbytek prvního zářijového týdne a začátek toho druhého platí: deštník patří do tašky. Letní pohoda se vrátí nejdříve v druhé polovině příštího týdne, pokud vůbec.
Zdroje článku: TN Nova, chmi.cz, meteobox.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá