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Sedm životů: Will Smith málem přišel o roli, medúza mohla zabít za tři minuty a Tyson vzal do kina placenou společnici

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Snímek Sedm životů provázela řada produkčních zádrhelů. Natáčení ovlivnil hrubý omyl v lékařských scénách i přítomnost smrtelně jedovatého zvířete na place.
Sedm životů

Sedm životů

Zdroj: FOTO:Sony Pictures Entertainment / distr. TV Nova
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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