Roming: Polívka odmítl skok přes almaru a s Labudou málem bojoval o život

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Roming: Polívka odmítl skok přes almaru a s Labudou málem bojoval o životPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Komediální snímek Roming ukrývá drsné chvíle z natáčení. Hlavní hvězdy na place bojovaly s panikou i obrovským strachem o holý život ve studené přehradě.
Roming
Zdroj: FOTO:Falcon / distr. FTV Prima
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Web se zaměřuje na témata, která propojují zdravý životní styl, pohodu a praktické tipy do běžného dne. Čtenáři zde najdou články o zdraví, výživě, rodině, vztazích i osobním rozvoji. Obsah doplňují také zajímavosti a inspirace, které přinášejí nové pohledy na každodenní situace. Styl psaní je...Všechny články tohoto autora →
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