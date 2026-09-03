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Ve starém Římě si mysleli, že křesťané jsou kanibalistická sekta

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Ve starém Římě byli křesťané považováni za kanibalistickou sektu, protože údajně pojídali tělo a krev Ježíše. Kromě toho se však Římané o křesťanech mýlili i v jiných ohledech.
Ve starém Římě si mysleli, že křesťané jsou kanibalistická sekta

Ve starém Římě si mysleli, že křesťané jsou kanibalistická sekta

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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