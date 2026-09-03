Otec malé futsalistky nezvládl emoce na dětském turnaji. Odjel domů pro revolver a na parkovišti číhal na rozhodčí

Criciúma, jižní Brazílie, večer 28. srpna 2026. V hale se hraje Copa Lud de Futsal Sub-10, zápas mezi týmy Colégio Michel a Colégio Marista. Někdy kolem sedmé minuty si rozhodčí všimnou, že jedna z dívek má v uchu náušnici. Hra se zastaví, sudí požadují její sundání. Otec hráčky začne rozhodčím nadávat, vyvolá zmatek a pořadatelé ho vyvedou z haly. Tím měl příběh skončit. Neskončil. Muž odešel domů, vzal revolver ráže .38, vrátil se k hale a po skončení turnaje zablokoval autem vůz tří rozhodčích. Vystoupil se zbraní, vyhrožoval jim smrtí a vystřelil. Minimálně jeden projektil zasáhl karoserii. Rozhodčí přežili jen díky tomu, že řidič stihl prudce uhnout a ujet.
Náušnice jako spouštěč
Zákaz šperků ve futsale není výmysl přehnaně horlivého sudího. Podle pravidel FIFA pro futsal 2025/26 jsou jakékoli šperky včetně náušnic na hřišti zakázané a jejich přelepení páskou nestačí. Pokud hráč odmítne šperk sundat, rozhodčí mu nařídí odchod z hřiště při nejbližším přerušení. Prostor pro „přimhouření oka“ neexistuje.
Trojice rozhodčích ve věku 45, 32 a 28 let tedy udělala přesně to, co měla. Přerušila hru, vyžádala si odstranění náušnice. Otec hráčky to vzal jako osobní útok. Začal urážet arbitry, situace eskalovala natolik, že musel být z haly vyveden. Podle svědectví jednoho z rozhodčích pak muž odešel a všichni předpokládali, že je po incidentu.
Od vykázání ke střelbě
Klíčový detail celého případu: nešlo o okamžitý afekt. Mezi vykázáním z haly a střelbou uplynula doba, během které muž odjel domů, vzal registrovaný revolver, vrátil se do okolí školy a čekal na konec turnaje. Prokuratura státu Santa Catarina (MPSC) právě proto případ nestaví jako zkratové jednání, ale jako cílenou odvetu.
Když rozhodčí po turnaji nasedli do auta, muž jim zablokoval cestu svým vozidlem. Vystoupil ozbrojený, vyhrožoval smrtí a pálil směrem k autu. Řidič vozu rozhodčích zareagoval úhybným manévrem a ujel. Nikdo z trojice nebyl fyzicky zraněn, ale střely zanechaly stopy na karoserii a všichni tři zůstali v šoku.
Policie útočníka dopadla ještě tu noc; podle brazilského serveru ge ho zadržela ve chvíli, kdy se pokoušel vyměnit vozidlo. Kladl odpor. U sebe měl revolver a munici.
Trojnásobný pokus o kvalifikovanou vraždu
2. září 2026 prokuratura oznámila obžalobu. Muž čelí třem pokusům kvalifikované vraždy, obvinění z nelegálního nošení zbraně a odporu při zatčení. Kvalifikační okolnosti jsou dvě: malicherný motiv a útok za podmínek ztěžujících obranu obětí. Podle brazilského trestního zákoníku se pokus vraždy trestá podle sazby dokonané vraždy se snížením o třetinu až dvě třetiny. K tomu zákon o zbraních stanoví za nelegální nošení registrované zbraně mimo domov dva až čtyři roky vězení a pokutu.
Podstatný je právní detail: muž měl revolver registrovaný pro domácí držení. Jakmile s ním ale vyšel na ulici, dopustil se samostatného trestného činu, i kdyby nevystřelil. Prokuratura zároveň žádá minimální odškodnění za materiální i morální újmu všech tří poškozených a navrhuje soud porotou.
Problém, který nekončí na hranicích Brazílie
Střelba na dětském turnaji je extrém. Ale agrese rodičů vůči rozhodčím při mládežnických zápasech není brazilské specifikum. Fotbalová asociace České republiky se s tímto fenoménem potýká dlouhodobě. Už v roce 2011 publikovala materiál „Respekt“ zaměřený přímo na chování rodičů a trenérů u dětských utkání. V roce 2024 pak FAČR spustila kampaň „PŘES ČÁRU“ s konstatováním, že negativní jevy včetně agrese vůči rozhodčím „vstupují do fotbalu stále častěji“.
V českém prostředí existují konkrétní ochranné mechanismy:
- Organizátor musí zajistit pořadatelskou službu složenou z dospělých osob.
- Člen pořadatelské služby má hlídat prostor před kabinou rozhodčích.
- Delegovaným osobám musí být vyhrazeno místo k parkování.
- Podnapilé či ozbrojené osoby nesmějí na stadion vůbec vstoupit.
- Disciplinárně lze postihovat i diváky; Disciplinární řád FAČR umožňuje uložit zákaz vstupu na stadion až na pět let a odpovědnost může nést i klub.
Žádný z těchto nástrojů ale nepočítá se scénářem, kdy vykázaný rodič odjede domů pro zbraň a vrátí se.
Co zůstává po výstřelech
Nepoměr mezi příčinou a následkem dělá z případu v Criciúmě něco víc než kuriozitu ze zahraničí. Spouštěčem byla náušnice v uchu devítileté dívky, standardní bezpečnostní pravidlo, které rozhodčí museli uplatnit. Odpovědí dospělého muže byly výstřely z revolveru na parkovišti školy. Tři rozhodčí vyvázli bez zranění. Muž sedí ve vazbě a čeká na porotu. O tom, co ten večer prožívala jeho dcera, veřejné zdroje mlčí.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner