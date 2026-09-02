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Policisté zachraňovali ženu po šestimetrovém pádu i muže zraněného motorovou pilou

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Z výšky šesti metrů spadla na zem z jedné z překážek v lanovém centru dvacetiletá žena a vážně se zranila. Nehoda se stala v lanovém centru v areálu zámku ve Zbirohu na Rokycansku. Jako první byli na místě policisté, kteří zraněné okamžitě poskytli pomoc. Další policisté zase zachraňovali v Brdech dřevorubce, který si způsobil úraz motorovou pilou. V obou případech pro zraněné přiletěl vrtulník záchranářů.
Policisté zachraňovali ženu po šestimetrovém pádu i muže zraněného motorovou pilou

Policisté zachraňovali ženu po šestimetrovém pádu i muže zraněného motorovou pilou

Zdroj: Policie České republiky
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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