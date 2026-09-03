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Trpěli tam i Čechoslováci. Naši experti poprvé zkoumají bývalý sovětský Gulag

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Prošlo jím přes 20 tisíc převážně politických vězňů z Ukrajiny, Pobaltí a dalších zemí, včetně dvou desítek Čechoslováků. Bývalý Gulag v Kazachstánu teď zkoumají plzeňští archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni. Jde o vůbec první podobnou akci svého druhu, jelikož podobné bádání v postsovětské zemi nebylo dosud možné. Už první dny průzkumu přinesly nezvratné důkazy o utrpení vězňů, které trvalo déle, než se uvádělo v dostupných dokumentech.
Trpěli tam i Čechoslováci. Naši experti poprvé zkoumají bývalý sovětský Gulag

Trpěli tam i Čechoslováci. Naši experti poprvé zkoumají bývalý sovětský Gulag

Zdroj: Štěpán Černoušek/Gulag.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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