Google zamkne Pixel 10 tak, že se už nikdy nevrátíte ke starší verzi Androidu. Kdo to zkusí, riskuje zničení telefonu

Dne 5. května 2026 začal Google rozesílat květnový bezpečnostní patch pro řadu Pixel 10, konkrétně pro modely Pixel 10, 10 Pro, 10 Pro XL a 10 Pro Fold. Součástí aktualizace je takzvaný anti-rollback bump: zvýšení minimální povolené verze bootloaderu, které po instalaci trvale zablokuje možnost nahrát a spustit jakýkoli starší build Androidu 16. Google to veřejně popisuje na své vývojářské stránce s factory images. Jinými slovy: jakmile telefon jednou nabootuje do květnového buildu, cesta zpět neexistuje. A kdo se o ni přesto pokusí, může skončit se zařízením, které se už vůbec nespustí. Nejde o fyzické poškození hardwaru, ale o software brick, tedy stav, kdy telefon odmítne nastartovat a promění se v drahé těžítko.
Co přesně se zamyká a proč
Moderní Pixely používají systém dvou bootovacích slotů, aktivního a neaktivního. Při aktualizaci se nový build nahraje do neaktivního slotu a po restartu se z něj stane aktivní. Starý slot zůstane jako záloha pro případ, že by nový build selhal. Problém nastane ve chvíli, kdy květnová aktualizace zapíše do zařízení vyšší minimální povolenou verzi bootloaderu. Pokud pak aktivní slot z jiného důvodu nenabootuje a systém se pokusí přepnout na záložní slot se starším bootloaderem, ochrana proti návratu na starší verzi ho nepustí. Výsledek: ani jeden slot nemusí být schopen nastartovat. Telefon se tak může dostat do nespustitelného stavu.
Google tuto ochranu nezavedl ze zlé vůle. Dokumentace AOSP popisuje konkrétní hrozbu: útočník nahraje na zařízení starší, zranitelnou verzi Androidu, nabootuje do ní a přes známou bezpečnostní chybu získá trvalou kontrolu nad telefonem, včetně možnosti blokovat budoucí aktualizace. Anti-rollback tomu brání tím, že starší verzi jednoduše odmítne spustit.
Koho se to reálně týká
Běžný uživatel, který prostě přijme OTA aktualizaci a telefon běžně používá, se nemusí ničeho obávat. Rizikový scénář se týká lidí, kteří ručně flashují tovární obrazy, odemykají bootloader, testují vývojářská sestavení nebo chtějí po aktualizaci přejít zpět na starší verzi systému. Právě pro ně je květnová aktualizace jednosměrnou jízdenkou.
Zajímavý detail: Pixel 10a v oficiálním varování chybí. Informaci o této výjimce přinesl už v březnu 2026 telegramový kanál Mystic Leaks a Google ji potvrdil tím, že model 10a ve svém varování jednoduše neuvádí. Proč zrovna 10a? Google to nevysvětlil. Nabízí se souvislost s tím, že Pixel 10a běží na čipu Tensor G4, zatímco zbytek řady používá novější Tensor G5 s odlišným boot chainem, to je ale naše dedukce, nikoli potvrzený důvod.
Není to poprvé a Google není sám
Pixel 10 není pokusný králík. Google stejný typ varování před anti-rollback ochranou bootloaderu vydal už dříve, například pro řadu Pixel 6 a Pixel 8 v květnovém patchi 2025. Jde o pokračující linii, ne o jednorázový experiment.
Podobně postupuje Samsung, jehož platforma Knox používá hardwarové rollback-prevent fuses, fyzicky nevratné pojistky, které po zvýšení verze bootloaderu znemožní návrat na starší verzi. Samsung navíc nad tím staví celý podnikový model s atestací a důvěryhodným bootem. Oproti tomu Google u Pixelu 10 komunikuje hlavně softwarovou AVB/bootloader část a konkrétní riziko spojené s A/B sloty.
Jiný přístup zvolil OnePlus. V lednu 2026 sice u buildů 16.0.2.50x pro OnePlus 13 a OnePlus 15 dočasně zablokoval downgrady, ale v e-mailu pro Android Authority to označil za dočasné opatření s příslibem návratu v další aktualizaci. Na oficiálním komunitním fóru OnePlus navíc rollback balíčky pro oba modely dál nabízel. Rozdíl oproti Googlu je zřetelný: OnePlus si nechal zadní vrátka, Google je zazdil.
Co dělat, když máte Pixel 10
Kdo aktualizaci ještě nenainstaloval a chce si ponechat možnost downgradu, nesmí přejít na květnový build 2026 ani na žádný novější build, který zvýšení anti-rollback verze obsahuje. Jenže Google uvádí, že systémové a bezpečnostní aktualizace se mohou instalovat automaticky a znovu se nabízejí po restartu; dlouhodobé odkládání tedy není reálná strategie, spíš krátkodobý odklad prostřednictvím ignorování upozornění.
Pro ty, kteří květnový build flashují poprvé, Google doporučuje preventivní krok: po prvním úspěšném startu provést sideload plného OTA, aby byly aktualizovány oba sloty. Tím se sníží riziko, že záložní slot zůstane se starším bootloaderem. Tento sideload nevyžaduje vymazání dat ani odemčený bootloader.
A pokud už telefon do nespustitelného stavu spadne? Ve veřejně dostupné dokumentaci Google jednoduchou záchrannou cestu pro běžného uživatele nepopisuje.
Trend je jasný
Směr celého odvětví míří k přísnějšímu zamykání. Android Compatibility Definition Document vyžaduje rollback ochranu jako systémový požadavek, Samsung ji má hardwarově už roky a Google ji rozšiřuje o další generaci Pixelů. Míra ochrany se liší podle konkrétní platformy a rozhodnutí výrobce, ale trend zatím směřuje jen jedním směrem. Kdo si na Pixelu 10 zvykl sahat do firmwaru, měl by si květnový patch 2026 dobře rozmyslet. Protože po něm už nemusí být cesta zpět.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman