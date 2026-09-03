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Odstartoval nový investigativní web Deník P, navazující na proslulého Thomase Pauknera

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Česká mediální krajina se rozšířila o nový investigativní projekt Deník P (DP; viz odkaz zde). Ten navazuje na dřívější investigativní účty Thomas Paukner na Facebooku (byly zde opakovaně zrušeny platformou) a na Seznam Medium, provozované doposud neznámými autory.
Odstartoval nový investigativní web Deník P, navazující na proslulého Thomase Pauknera

Odstartoval nový investigativní web Deník P, navazující na proslulého Thomase Pauknera

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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