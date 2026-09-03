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Ostuda na Keprníku. Z jedné strany kamenná dálnice, z druhé rozbitý dřevěný chodník

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Velké kritice nedávno čelila správa chráněné oblasti Jeseníky, když na Keprníku uprostřed cenné přírody začala pomocí těžké techniky budovat kamennou stezku za miliony. Na druhé straně stejného vrcholu se přitom nedostává na opravy dřevěného chodníku, který je nebezpečný, protože se rozpadá.
Ostuda na Keprníku. Z jedné strany kamenná dálnice, z druhé rozbitý dřevěný chodník

Ostuda na Keprníku. Z jedné strany kamenná dálnice, z druhé rozbitý dřevěný chodník

Zdroj: poskytl Ondřej Bačík
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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