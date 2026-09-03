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IKEA od 1. září srazila ceny na historické minimum. Akce se týká 815 výrobků

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Zatímco domácnosti řeší návrat dětí do škol a rostoucí účty, jeden z největších hráčů na trhu udělal tah, který mnohé překvapil. Změna se dotkla stovek oblíbených produktů a tentokrát nejde o běžnou slevovou akci.
IKEA od 1. září srazila ceny na historické minimum. Akce se týká 815 výrobků

IKEA od 1. září srazila ceny na historické minimum. Akce se týká 815 výrobků

Zdroj: Unsplash
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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