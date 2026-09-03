IKEA od 1. září srazila ceny na historické minimum. Akce se týká 815 výrobků

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Září tradičně patří k nejnáročnějším měsícům v roce. Rodiče kupují školní potřeby, domácnosti se vracejí z dovolených a začínají řešit běžné výdaje, které se během léta odkládaly. Právě v okamžiku, kdy většina lidí počítá každou korunu, přišel švédský řetězec s krokem, který se vymyká obvyklé praxi.
Od začátku září 2026 klesly ceny u více než osmi set patnácti položek v sortimentu IKEA. Průměrný pokles dosáhl téměř pětiny původní hodnoty. Nejde přitom o vyprodávání starých kolekcí nebo zbytků ze skladu – zlevnění se týká těch nejprodávanějších kusů, které si zákazníci oblíbili za dlouhá léta.
Změna zasáhla dvě hlavní oblasti: nábytek představuje 346 zlevněných položek, bytové doplňky pak 469 kusů. Kdo pravidelně navštěvuje modrožluté obchody, najde nižší cenovky u legend, jako jsou knihovny BILLY, modulární police KALLAX nebo ložnicový nábytek HEMNES. Levnější jsou i sedací soupravy z řady KIVIK, ložní prádlo, osvětlení nebo kuchyňské nádobí.
Tisíce korun dolů na jediném kusu
Skutečnou úsporu pocítíte především u velkých položek. Trojmístná pohovka KIVIK, která dříve stála 12 990 korun, nově vyjde na 9 990 korun. Rozdíl tří tisíc na jednom kusu nábytku dokáže v rodinném rozpočtu udělat znatelnou změnu. Oblíbený pojízdný stolek RÅSKOG zlevnil z 699 na 499 korun, saténové povlečení NATTJASMIN kleslo z 899 na 649 korun.
U drobností, jako jsou lampičky nebo dekorace, ušetříte desítky až stovky korun, při kompletním zařizování pokoje se však i tyto částky rychle nasčítají. Kdo plánuje proměnu bytu, může nyní vybavit celou místnost výrazně levněji než ještě před měsícem.
Překvapivým tahem je snížení cen také v bistru a restauraci, kam spousta návštěvníků míří stejně automaticky jako k vystavovanému nábytku. Porce osmi masových kuliček nově stojí 59 korun místo 79 korun, rostlinná varianta klesla z 59 na 49 korun. Filet z lososa pořídíte za 129 korun namísto původních 149 korun. Pro jednotlivce drobnost, při společném rodinném obědě během víkendového nákupu však rozdíl na účtence okamžitě poznáte.
Žádný časový limit ani slevový hon
Klíčovým detailem celé změny je absence časového omezení. Švédský řetězec nové ceny prezentuje jako dlouhodobé a trvalé, nikoliv jako víkendovou akci. Zákazníci tak nemusí spěchat do obchodů hned první zářijový den ze strachu, že výhodná nabídka zmizí.
Kerstin Olm, obchodní ředitelka pro Česko, Maďarsko a Slovensko, potvrdila, že cílem snížení cen u více než osmi set produktů je dlouhodobě uvolnit lidem finanční prostředky na další nezbytné výdaje. Tento přístup zapadá do širší strategie napříč evropskými trhy, kde skupina Ingka Group (vlastník IKEA) investuje do zlevňování celkem 1,2 miliardy eur, což odpovídá zhruba 29 miliardám korun.
Podobný model volí na českém trhu například Lidl, který sází na dlouhodobě nízké ceny základního zboží místo neustálého střídání slevových letáků. Pro švédskou značku navíc nejde o novinku. K podobnému kroku sáhla během ropných šoků v sedmdesátých letech, po finanční krizi v roce 2008 nebo při ekonomických turbulencích v roce 2022.
Dostupnost zboží usnadňuje i posun nákupů blíže k zákazníkům. Kromě tradičních velkých hal na okrajích měst řetězec posiluje menší formáty a investuje do online prodeje. Výhodnější nákup si tak snadno zařídíte i z regionů, které mají klasickou prodejnu desítky kilometrů daleko. Změnu cen doprovází nová dlouhodobá kampaň s mottem: „Vytvořte si prostor pro to, co máte rádi.“
Má tedy smysl vyrazit nakupovat okamžitě? Pokud máte vyhlédnutý konkrétní nábytek, nová cenová hladina představuje velmi příjemné zlevnění. Není však důvod podléhat nákupní panice a pořizovat věci, které reálně nepotřebujete. Zvláště u drobných doplňků a dekorací se stále vyplatí porovnávat nabídku s konkurencí typu Jysk, Pepco nebo Action. Jestliže ale plánujete proměnu obýváku nebo nákup skříní, ušetříte příjemné peníze a levnější oběd k tomu poslouží jako příjemný bonus.
Zdroje článku: cysnews.cz, ikea.com, idnes.cz, kupi.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková