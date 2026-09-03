Dlouholetý spor o zavěšení toaletního papíru má jasné rozuzlení. Správně má směřovat lícovou stranou k člověku

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Dlouholetý spor o zavěšení toaletního papíru má jasné rozuzlení. Správně má směřovat lícovou stranou k člověkuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Toaletní papír je jedna z nejdůležitějších věcí každodenního života. Víte však, jak ho správně zavěsit? I když se to zdá jako banalita, v domácnostech kvůli tomu dochází i ke sporům.
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Zdroj: Fotografie: Wolfmann / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0
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