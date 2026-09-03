Nečekané shledání v Křenové. Muž poznal své sedlo na cizím jízdním kolePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nečekané shledání v Křenové. Muž poznal své sedlo na cizím jízdním kole
Bára, která žije v dětském domově, potřebovala rovnátka. Na potřebná vyšetření a konzultace ji vždy...
Letní koupaliště Riviéra a Zábrdovice letos navštívilo podle předběžných údajů téměř 195 tisíc lidí....
Odvolací Krajský soud v Brně dnes potvrdil dvěma zdravotnicím v případu smrti studenta Univerzity obrany...
Brno se skládá z 29 městských částí a každá z nich má svůj vlastní znak. Poznáte podle něj, jestli se jedná...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →