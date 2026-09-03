Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Národní divadlo moravskoslezské zahájí sezonu galavečery s ukázkou novinek

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Národní divadlo moravskoslezské (NDM) slavnostně zahájí 108. sezonu v sobotu 5. září. Po roční pauze se do divadla vracejí galavečery, na nichž soubory opery, činohry, baletu a muzikálu představí ukázky z připravovaných novinek i oblíbených repertoárových titulů.
Národní divadlo moravskoslezské zahájí sezonu galavečery s ukázkou novinek

Národní divadlo moravskoslezské zahájí sezonu galavečery s ukázkou novinek

Zdroj: Národní divadlo Moravskoslezské
Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Příběh se šťastným koncem. Ostravští strážníci pomohli ztracenému seniorovi
Příběh se šťastným koncem. Ostravští strážníci pomohli ztracenému seniorovi
Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně
Lidé ze Sedlnic na Novojičínsku rozhodnou v referendu o solární elektrárně

Obyvatelé Sedlnic na Novojičínsku budou v místním referendu rozhodovat o tom, zda má obec uzavřít smlouvu...

V Ostravě řádil recidivista. Dvěma lidem hrozil nožem
V Ostravě řádil recidivista. Dvěma lidem hrozil nožem

Ostravským kriminalistům se podařilo objasnit dva případy přepadení, ke kterým došlo letos v červenci....

Tenisové kurty v Karviné procházejí obnovou. Dostanou nový povrch
Tenisové kurty v Karviné procházejí obnovou. Dostanou nový povrch

Tenisové kurty u Městského stadionu v Karviné-Ráji procházejí obnovou. Dvorce se dočkají nového povrchu a...

Ministr kultury Klempíř odvolal ředitele Industriálního muzea v Ostravě
Ministr kultury Klempíř odvolal ředitele Industriálního muzea v Ostravě

Ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) dnes odvolal z funkce ředitele příspěvkové organizace MUSEum+,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.